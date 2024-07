Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Prinz William hat sich für den Weg zwischen dem Adelaide Cottage und Schloss Windsor einen E-Scooter zugelegt.

Silja Anders Redaktorin People

Prinz William (41) hat einmal mehr bewiesen, was für eine coole Socke er ist. Erst kürzlich tanzte er ausgelassen am Konzert von Superstar Taylor Swift (34) in London, schwingt auch sonst gerne mal das Tanzbein und ist sich sowieso für vieles, was Spass macht, nicht zu schade.

Regelmässig zeigt sich der Thronfolger gerne von seiner sportlichen Seite, wenn er etwa bei öffentlichen Terminen nicht einfach nur am Rand sitzt, sondern vollen Körpereinsatz beweist, Fussball spielt oder Velo fährt.

Grosse Distanzen zwischen Haus und Schloss

Doch auch ein Prinz William will sich nicht immer bewegen. Vor allem dann nicht, wenn er regelmässig kilometerlange Strecken zurücklegen muss.

Will der dreifache Vater nämlich auf dem Gelände von Schloss Windsor von seinem eigenen Daheim, dem Adelaide Cottage, zum Schloss, wo sein Vater König Charles III. (75) wohnt, muss Prinz William rund fünf Kilometer zurücklegen.

Schnelles Gefährt für den Royal

Doch anstatt auf den Velosattel zu steigen, hat sich Prinz William nun einen flinken E-Scooter angeschafft. Und mit diesen düst er jetzt regelmässig durch die Gegend, wie ein Video, das von einem Nutzer auf X gepostet wurde, beweist.

Eine Quelle sagt gegenüber «The Sun»: «Es macht einfach Sinn. Er saust zum Schloss, wenn er den König sehen muss.»

Der Scooter ist wohl auch aus anderen Gründen praktischer als ein Velo. Denn so kommt der Kronprinz nicht nur schnell zum Schloss – die E-Scooter fahren in der Regel 20 bis 25 km/h schnell – sondern kommt auch noch unverschwitzt an. Und mit seiner Sonnenbrille auf der Nase sieht er dabei auch noch ziemlich cool aus. Da dürften seine drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sicher neidisch sein. Und umweltschonend ist der E-Scooter auch noch. Einzig ein Helm fehlt, dann wäre Prinz William mit seinem Roller ein noch grösseres Vorbild.

Fans sind begeistert

Die Fans von Prinz William zeigen sich auf X begeistert von dem coolen Prinzen. «Ich liebe es. Prinz William wird der coolste König werden», heisst es etwa.

Ein User witzelt, dass Prinz George wohl immer noch nach dem Scooter suche und impliziert damit, dass Prinz William das Gefährt von seinem Ältesten stibitzt habe.

Jedoch wird Prinz William auch ermahnt, dass er doch lieber einen Helm tragen solle. Vielleicht nimmt sich der Thronfolger diesen Hinweis künftig zu Herzen.