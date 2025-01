Helfer oder Heuchler? Hitzig zu gehts in der 2. Folge des Podcasts «RoyalTea» zwischen den Royal-Experten René Haenig und Flavia Schlittler. Für Zunder sorgen Prinz Harry, Meghan – und das Feuer in Hollywood.

1/5 Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler und Königshaus-Kenner René Haenig von der Schweizer Illustrierten sind sich mal wieder gar nicht einig. Foto: Paul Seewer

Auf einen Blick Sind Harry und Meghan Katastrophen-Touristen in Los Angeles?

Unsere Royal-Experten diskutieren hitzig über die beiden

Alles zu hören im neuen Royal-Podcast «RoyalTea» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

René Haenig, Schweizer Illustrierte

Prinz Harry und seine Meghan polarisieren – egal, was sie tun. Angesichts der verheerenden Brände rund um Los Angeles hat sich das Royal-Paar zwar entschieden, den Start ihrer neuen Netflix-Kochshow zu verschieben. Denn wen interessiert, ob Meghan in ihrer Küche etwas anbrennen lässt, wenn rund um L.A. ganze Stadtviertel abgefackelt sind, in Schutt und Asche liegen – und Tausende Menschen obdachlos sind?

Dass sich Harry und Meghan aus ihrem (noch) geschützten Zuhause aufmachen in die Katastrophenregion, mutet grundsätzlich positiv an. Dass sie mit einem Kamerateam im Schlepptau kommen, stösst sauer auf. Drum zoffen sich unsere Royal-Experten von Blick und Schweizer Illustrierte um die Katastrophentouristen. Ausserdem gibts News zum schwarzen Schaf an Norwegens Königshof. Und: Mit Behauptungen aus der royalen Welt fühlt Flavia ihrem Kollegen René auf den Zahn: Weiss er, welches das erste Wort von Prinz Harry war?

Alle Antworten darauf und die hitzige Diskussion unserer zwei Royal-Experten Flavia Schlittler und René Haenig hört im aktuellen Podcast «RoyalTea». Eine neue Folge gibt es jeden Samstag.