René Haenig Journalist

Was Sarah Ferguson (65) alias Herzogin Fergie jüngst von sich gegeben hat, klingt tierisch abgefahren: Die beiden Corgis Muick und Sandy, die sie von der Queen nach deren Tod geerbt hat, übermitteln der Ex-Frau von Prinz Andrew (65) demnach Botschaften von Elisabeth II. aus dem Jenseits.

«Jeden Morgen kommen sie herein und bellen, und ich bin mir sicher, dass sie durch sie mit mir spricht», habe Fergie kürzlich an einer Veranstaltung in London verraten, weiss Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler zu berichten und lässt den Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig, mutmassen: «Da hat Fergie wohl schon einen Gin zu viel im Breakfast-Tea!»

Ausserdem schauen wir, was Prinz Andrew treibt und warum sich die Dänen über die Yacht ihrer Royals aufregen.