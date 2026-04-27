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König Charles zu Besuch
Leistet sich Trump wieder einen royalen Fauxpas?

König Charles III. reist mit Königin Camilla in die USA – und trifft dort auf Donald Trump und Ehefrau Melania. Bei Blick bist du live dabei.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Sehen sich heute (27. April) wieder: Donald Trump und König Charles.
Foto: Getty Images
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Fynn MüllerPeople-Redaktor
vor 2 Minuten

Alles bereit für die Ankunft

Lange kann es nicht mehr dauern. Die Soldaten stehen bereits bei der Landetreppe. In Kürze dürfte der Flieger kommen.

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Trump und seine royalen Fauxpas

Fast jedes Mal, wenn Donald Trump auf die britischen Royals getroffen ist, leistete er sich einen royalen Fauxpas. Auch heute? Hier liest du, was der US-Präsidenten in der Vergangenheit falsch gemacht hat.

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Gleich kommt der Flieger an

König Charles und Königin Camilla sind noch in der Luft. In wenigen Momenten sollten sie in Washington eintreffen. Für sie stehen heute noch ein privates Tee-Kränzchen mit Donald Trump und Ehefrau Melania, eine Gartenparty und ein Staatsbankett im Weissen Haus auf dem Programm. Mit Blick bist du live dabei!

In diesem Flugzeug sitzen Charles und Camilla.
Ende des Livetickers
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