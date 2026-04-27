Gleich kommt der Flieger an

König Charles und Königin Camilla sind noch in der Luft. In wenigen Momenten sollten sie in Washington eintreffen. Für sie stehen heute noch ein privates Tee-Kränzchen mit Donald Trump und Ehefrau Melania, eine Gartenparty und ein Staatsbankett im Weissen Haus auf dem Programm. Mit Blick bist du live dabei!