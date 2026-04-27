Fynn MüllerPeople-Redaktor
vor 2 Minuten
Alles bereit für die Ankunft
Lange kann es nicht mehr dauern. Die Soldaten stehen bereits bei der Landetreppe. In Kürze dürfte der Flieger kommen.
vor 3 Minuten
Trump und seine royalen Fauxpas
Fast jedes Mal, wenn Donald Trump auf die britischen Royals getroffen ist, leistete er sich einen royalen Fauxpas. Auch heute? Hier liest du, was der US-Präsidenten in der Vergangenheit falsch gemacht hat.
vor 14 Minuten
Gleich kommt der Flieger an
König Charles und Königin Camilla sind noch in der Luft. In wenigen Momenten sollten sie in Washington eintreffen. Für sie stehen heute noch ein privates Tee-Kränzchen mit Donald Trump und Ehefrau Melania, eine Gartenparty und ein Staatsbankett im Weissen Haus auf dem Programm. Mit Blick bist du live dabei!
Ende des Livetickers