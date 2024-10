Juliane Snekkestad, die Ex-Freundin von Marius Borg Høiby, spricht in einem Podcast über die schmerzhaften Ereignisse der letzten Monate. Nach dem publik wurde, dass Borg Høiby eine Frau geschlagen haben soll, eilte Snekkestad ihr mit ihren Aussagen zur Seite.

Juliane Snekkestad war während vier Jahren mit Marius Borg Høiby zusammen. Foto: DUKAS 1/6

Kurz zusammengefasst Marius Borg Høiby festgenommen nach Streit mit Freundin

Juliane Snekkestad spricht über psychische und physische Gewalt

Unterstützung für weitere betroffene Frauen

Acht Vernehmungen von Borg Høiby abgeschlossen

Saskia Schär Redaktorin People

Im August geriet Marius Borg Høiby (27), der Sohn der norwegischen Prinzessin Mette-Marit (51), wegen eines aus dem Ruder gelaufenen Streites mit seiner Freundin in die Schlagzeilen. Borg Høiby wurde kurzzeitig festgenommen, es war von körperlicher Gewalt die Rede. Eine Erfahrung, die auch seine Freundin von 2018 bis 2022, Juliane Snekkestad (29), durchmachen musste. «Ja, ich war früher psychischer und physischer Gewalt durch die betreffende Person ausgesetzt. Die psychische Gewalt war für mich am brutalsten», schrieb sie kurz nach dem Bekanntwerden von Høibys Ausraster auf Instagram.

In dem Podcast «Chit Chat med Helle»spricht Schneggestad nun über die Geschehnisse der vergangenen Monate und enthüllt, wie «seltsam und schmerzhaft» die letzten Wochen waren. «Ich habe Dinge erlebt, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen», erklärt sie über jene Zeit, nach der sie ihre Geschichte veröffentlicht hatte. «In gewisser Weise ist es auch eine kleine Erleichterung, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig, weil Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie damals verarbeiten konnte, an die Oberfläche gekommen sind. Man muss sich dem wieder stellen – und das war sehr schwer».

Unterstützung für die betroffene Frau

Obwohl ihr Geständnis für sie in emotional sehr herausfordernden Wochen endete, steht sie weiterhin hinter ihrer Entscheidung, sich öffentlich zu äussern. Der Grund? Die Freundin, die anfangs August von Borg Høiby körperlich angegangen wurde. Schneggestad hegte nämlich die Befürchtung, dass man der Frau nicht glaube, «wenn sich nicht mehr Menschen melden und erzählen, was sie mit ihm erlebt haben». Nach Schneggestad meldete sich mit Nora Haukland (27) eine weitere Ex von Borg Høiby und erklärte, dass auch sie von ihm körperlich angegangen wurde. Laut «Aftenposten» bestreitet Marius Borg Høiby dies.

Seine Vernehmungen sind mittlerweile abgeschlossen, deren acht wurden insgesamt durchgeführt, wie norwegische Zeitungen berichten. Borg Høiby bekenne sich im Zusammenhang mit den Geschehnissen des 4. August der Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig, wies alle weiteren Vorwürfe jedoch von sich.