1/6 Eloise van Oranje betreibt einen Online-Second-Hand-Laden. Foto: imago/PPE

Auf einen Blick Einbruch bei Eloise van Oranje in ihrer Wohnung in Amsterdam

Die Nichte von König Willem-Alexander ist als Influencerin-Gräfin bekannt

Die Nichte von König Willem-Alexander ist als Influencerin-Gräfin bekannt

Die 22-Jährige hat 460'000 Instagram-Follower und betreibt einen Online-Second-Hand-Shop Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Ein schockierender Vorfall erschüttert die niederländische Adelsszene: In die Amsterdamer Wohnung von Eloise van Oranje (22) wurde eingebrochen. Wie es sich als «Influencer-Gräfin» – wie van Oranje genannt wird – gehört, gab die Adelige den Vorfall ihren 460'000 Instagram-Followern auf Instagram bekannt.

«Gestern wurde bei uns in Amsterdam eingebrochen … sie hatten es eindeutig auf den Schmuck abgesehen, denn fast alle Stücke sind weg», schreibt die Tochter von Prinzessin Laurentien (58) und Prinz Constantijn der Niederlande (55). Besonders schmerzlich für die Nichte von König Willem-Alexander (57): Der gestohlene Familienschmuck hatte einen hohen sentimentalen Wert. Liest man ihre Zeilen, kommt das Gefühl auf, dass die Einbrecher genau wussten, was und wo sie zu suchen hatten. «Ringe, Halsketten und Uhren – der Schmuck, den ich über die Jahre von meiner Familie bekommen habe, ist das, was ich wirklich am meisten liebe», führt sie traurig aus.

Eloise van Oranje lässt sich nicht unterkriegen

Es sei ein verrücktes Gefühl, dass ein Fremder bei ihr zu Hause gewesen und durch ihre Sachen gegangen sei, so die bestohlene Royal. «Aber worüber ich froh bin: dass wir letzte Nacht nicht zu Hause waren, also sind wir sicher», betonte sie in ihrem Post. Trotz des Schocks zeigte sich die 22-Jährige gefasst.

Vom Einbruch lässt sich Eloise van Oranje nicht beirren, sie ist weiterhin in den sozialen Medien aktiv und betreibt ihre Geschäfte. Sie ist Gründerin des Online-Second-Hand-Shops «My Lima Lima», dessen Erlöse an wohltätige Organisationen gehen. Der Einbruch hatte eine einzige Mini-Konsequenz: Wegen des Vorfalls konnte sie nicht bei der Eröffnung eines neuen Stores in Den Haag dabei sein. «Das ärgert mich», schreibt Eloise van Oranje.