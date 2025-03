Die spanische Königin Letizia gilt als Modeikone. Was sie kauft, ist innert kürzester Zeit ausverkauft. Das soll auch bei ihrem neusten Look so sein. Welche ernste und tiefe Bedeutung ihre Wahl hat, erfährst du hier.

1/6 Königin Letizia ist ein modisches Vorbild. Bedingt durch ihr Fussleiden setzt sie auf bequem und flach und wird so automatisch zur Botschafterin für gesundes Schuhwerk. Foto: imago/PPE

Darum gehts Königin Letizia überrascht mit Lack-Overknee-Stiefeln bei Palast-Audienz in Madrid

Letizia leidet am Morton-Neurom, trägt nun bequemere Schuhe statt High Heels

Königin unterstützt mit Kleiderwahl Wirtschaft der von Überschwemmungen betroffenen Region Valencia

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die spanische Königin Letizia (42) überrascht bei einer Palast-Audienz in Madrid mit auffälligen Lack-Overknee-Stiefeln des spanischen Labels Margit. Diese sind trendig und bequem. Was für die einstige High-Heels-Liebhaberin besonders wichtig ist, sonst würde sie diese nicht tragen. Die Gattin von König Felipe (57) leidet seit Jahren am Morton-Neurom. Eine schmerzhafte Nervenerkrankung im vorderen Fussbereich. Begünstigt werden die Beschwerden durch das regelmässige Tragen von hohen Schuhen mit schmaler Spitze. Darauf setzte die 1,70 Meter grosse Monarchin an öffentlichen Anlässen lange, um so den Grössenunterschied zum 1,97 Meter grossen König zu verringern. Nun sei es bei ihr schmerzbedingt so, dass sie keine fünfzehn Minuten mehr auf Stöckelschuhen stehen könne. Die letzten Monate wurde sie zunehmend in Turnschuhen gesehen. Und: Was sie trägt, wird gekauft.

Das blassrote Strickkleid stammt von Indi & Cold einem Geschäft aus Valencia. Die Stadt, die letzten Oktober stark von den Überschwemmungen betroffen war. Auch ihre Ohrringe für rund 70 Franken sind vom dort ansässigen Label Sure Jewels. Es ist Letizias Art, so die Wirtschaft der gebeutelten Region zu unterstützen. Bei ihren Schuhen setzt sie nebst den Overknees auf Sneakers oder Sandalen mit bequemem Fussbett. Damit wird sie automatisch zur Botschafterin für gesündere Schuhbekleidung der spanischen Frauen. Nicht verwunderlich, dass die Mode-Zeitschrift «Elle» schreibt, Königin Letizia «enthüllt für uns die Trendschuhe für den Frühling 2025».