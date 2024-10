Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark sorgt für Aufsehen: Nach ihrer Trennung vom britischen Aristokraten Peregrine Pearson teilt sie auf Instagram schlüpfrige Schnappschüsse aus Thailand, die royale Fans in Hysterie versetzen.

Griechische Prinzessin Maria-Olympia posiert in Thailand vor anrüchiger Kulisse

Griechische Prinzessin Maria-Olympia posiert in Thailand vor anrüchiger Kulisse

Scheint ihre Ferien in Thailand zu geniessen: Maria-Olympia, Prinzessin von Griechenland und Dänemark. Foto: Instagram @ olympiagreece 1/5

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ihr Vater, Kronprinz Pavlos von Griechenland (57), hat seine einzige Tochter Maria-Olympia (28) auch schon als «Feuerwerk-Tochter» bezeichnet.

Die Prinzessin von Griechenland und Dänemark ist Model, Promi und Mitglied der ehemaligen griechischen Königsfamilie. Und an Lebensfreude mangelt es der Blaublütigen nicht.

Das britische Glamour-Magazin Tatler nennt die junge Griechin die «begehrteste Single der Welt», seit sie sich Ende 2023 nach drei Jahren vom britischen Aristokraten Peregrine Pearson (30) trennte.

Kecke Kulisse

Jetzt versetzt die europäische Prinzessin royale Fans in Hysterie: Auf Instagram hat Maria-Olympia Schnappschüsse von ihren Ferien in Thailand geteilt. Zur Überschrift «Nicht im Büro» teilt sie Bilder, die sie in einem Elefantencamp bei Pattaya zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und die Bilder zeigen nicht irgendwelche Elefanten. Maria-Olympia posiert vor Dickhäutern im Hintergrund, die eben zur Sache gehen.

Die lockere Prinzessin wird in Kommentaren für ihren Sinn für Humor gelobt, wie sie im T-Shirt, mit Jeansshorts und Flip-Flops ganz unbefangen vor den Elefanten posiert. In einem Kurzvideo wirft sie sich noch in kecke Pose. «Endgültig aus dem Büro!», schreibt jemand.

Single mit Dackel

Die in New York geborene Maria-Olympia hat für Marken wie Dolce & Gabbana, Michael Kors und Net-a-Porter gemodelt. 2019 wurde sie Brand-Botschafterin für Pretty Ballerinas, 2022 für Aquazzura.

Sie war in einer Reihe von renommierten Mode-Magazinen zu sehen, darunter Harper's Bazaar, Hello! und Vogue Thailand.

Die Single lebt mit ihrem Dackel Echo, den sie während des Covid19-Lockdowns adoptierte, im Londoner Promibezirk Notting Hill.