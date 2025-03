Polizei zu Hackmans Tod «Beide wurden negativ auf Kohlenmonoxid getestet»

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden. Der Tod bleibt mysteriös. Die Polizei nennt jetzt neue Details, darunter den mutmasslichen Todestag.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 13 Minuten