Obwohl sich Nik Hartmann in den vergangenen 20 Jahren zum Publikumsliebling gemausert hat, nimmt er sein TV-Comeback bei SRF am Samstagabend nicht auf die leichte Schulter.

Nik Hartmann hat am Samstagabend Premiere als neuer Moderator der SRF-Sendung "Happy Day". (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Er habe ziemlich Bammel, sagte der Moderator der «Schweizer Illustrierten». Am Samstagabend wird er wieder bei SRF auf dem Bildschirm zu sehen sein. Als Nachfolger von Röbi Koller lässt er in der Sendung «Happy Day» Herzenswünsche wahr werden.

Seit 2020 war Nik Hartmann bei CH-Media als Co-Leiter Eigenproduktionen tätig. Nun komme er mit einem ganz anders gefüllten Rucksack zurück zu SRF, sagte er der «Schweizer Illustrierten».

Nicht nur einen neuen Moderator, sondern auch einen neuen Look gibt es in der Sendung. Wie SRF mitteilte, wurde das «Happy Day»-Desgin «optisch etwas aufgefrischt». Nach wie vor mit dabei ist die Co-Moderatorin Kiki Maeder. In ihrer Umbau-Rubrik erfüllt sie weiterhin Wohnträume.