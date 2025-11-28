DE
Nach 25 Jahren
Kaya Yanar beendet Bühnenauftritte

Kaya Yanar beendet nach 25 Jahren sein Bühnenprogramm in Deutschland. Grund sei, dass er nicht mehr so viel reisen möchte.
Publiziert: vor 48 Minuten
