DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Kaya Yanar kündet Ende seiner Bühnenkarriere in Deutschland an
Nach 25 Jahren
Kaya Yanar beendet Bühnenauftritte
Kaya Yanar beendet nach 25 Jahren sein Bühnenprogramm in Deutschland. Grund sei, dass er nicht mehr so viel reisen möchte.
Publiziert: vor 48 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
Meistgelesen