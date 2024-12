US-Musikproduzent Richard Perry ist im Alter von 82 Jahren in Los Angeles verstorben. Der bekannte Produzent, der mit Stars wie Rod Stewart und Barbra Streisand zusammenarbeitete, erlag einem Herzstillstand im Spital.

Er war ehemaliger Lebensgefährte von Jane Fonda (87) bis zur Trennung 2017

Der US-Musikproduzent Richard Perry, der mit Stars wie Rod Stewart (79), Barbra Streisand (82) und Diana Ross (80) gearbeitet hat, ist tot. Er starb am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles im Alter von 82 Jahren, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Assistenten Ben McCarthy und die Schauspielerin Daphna Kastner (63) berichteten. Kastner war nach eigenen Angaben eine enge Bekannte Perrys. Der Produzent starb demnach im Spital an einem Herzstillstand.

Bekannt war Perry auch als ehemaliger Lebensgefährte der Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda (87). Das Paar hatte sich 2017 getrennt.