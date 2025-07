«Fresh Prince» auf dem Gurten Will Smith ist mit dem Privatjet in Bern gelandet

Am Samstagabend tritt Will Smith am Gurtenfestival auf. Am Mittag vor seinem Auftritt ist der US-Superstar bereits mit seinem Privatjet in Bern-Belp gelandet.

Publiziert: 12:05 Uhr | Aktualisiert: vor 16 Minuten