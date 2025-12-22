Die Sicherheitskontrolle am Flughafen, von wo Vincent Gross nach einem Konzert abreisen möchte, nimmt die Durchsuchung des Gepäcks genau. Es gibt sogar einen Sprengstoffalarm. Und das alles nur wegen eines Christstollens.
