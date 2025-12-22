Vincent Gross bei Kontrolle am Flughafen «Habe den Christstollen von einem Fan bekommen»

Die Sicherheitskontrolle am Flughafen, von wo Vincent Gross nach einem Konzert abreisen möchte, nimmt die Durchsuchung des Gepäcks genau. Es gibt sogar einen Sprengstoffalarm. Und das alles nur wegen eines Christstollens.