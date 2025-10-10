In Mailand laufen die Dreharbeiten für «Der Teufel trägt Prada 2» mit Meryl Streep auf Hochtouren. Am Set sollen sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen herrschen.

1/5 Könnte Lady Gaga einen Gastauftritt in der berühmten Mode-Fortsetzung «Der Teufel trägt Prada» haben? Foto: imago/Italy Photo Press

Darum gehts Lady Gaga in Mailand gesichtet, möglicher Gastauftritt in «Der Teufel trägt Prada 2»

Meryl Streep spielt wieder die gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly

Dreharbeiten mit 600 Statisten, strenge Sicherheitsvorkehrungen am Set

Popstar Lady Gaga hat in Mailand für Aufsehen gesorgt, als sie unweit der Pinakothek Brera gesichtet wurde. Genau dort finden seit vergangenem Mittwoch die Dreharbeiten zu einigen der Szenen von «Der Teufel trägt Prada 2» statt. Ihre Anwesenheit wirft die spannende Frage auf: Könnte die Sängerin einen Gastauftritt in der berühmten Mode-Fortsetzung haben?

Am Drehort wurde unter anderem die opulente Modenschau der fiktiven Zeitschrift «Runway» gefilmt. Im Zentrum des Geschehens stand natürlich die ikonische und gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly, verkörpert von Hollywood-Legende Meryl Streep (76).

Die Szenen wurden mit rund 600 Statistinnen und Statisten gedreht, wie Mailänder Medien berichteten.Die Sicherheitsvorkehrungen am Set seien sehr streng: Den Statisten wurden die Handys abgenommen, die Geräte ausgeschaltet und in versiegelten Beuteln aufbewahrt. Am Eingang zur Pinacoteca soll es Metalldetektoren und mehrere Kontrollpunkte gegeben haben.

Ausverkaufte Konzerte

Lady Gaga ist derzeit auf Europatournee und wird am 19. und 20. Oktober in der Mailänder Konzerthalle Forum in Assago auftreten. Die beiden Konzerte sind seit langem ausverkauft.

Laut dem Branchenmagazin «Variety» dreht sich der zweite Teil von «Der Teufel trägt Prada» um Miranda Priestly, die versucht, ihre Karriere im Zeitalter des Niedergangs der traditionellen Printmedien zu retten. Dabei gerät diese in Konflikt mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Blunt (42), die mittlerweile eine hochrangige Führungskraft bei einem Luxuskonzern ist - einem wichtigen Werbepartner, auf den Miranda Priestly dringend angewiesen ist.