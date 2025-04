Ein Wettbewerb von SRF School ermöglicht es Schulbands, in der ESC-Woche auf der Bühne zu stehen. Die zahlreichen Einsendungen zeigen: Musik machen ist in. Und die Träume des Musik-Nachwuchses gross. Blick hat eine Band aus Zug getroffen.

Isabelle Pfister Redaktorin Video

Dieses Jahr findet eine der grössten Musik-Veranstaltungen des Planeten in der Schweiz statt. Der Eurovision Songcontest. Natürlich überlegen sich da viele Firmen, Vereine und Medienhäuser, was man rund um diesen Mega-Event alles planen und organisieren könnte. SRF School hat sich Folgendes ausgedacht: ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, die in einer Band spielen. Eurovision School Song Contest, kurz ESSC. Wer gewinnt, darf unter anderem in der ESC-Woche im Rahmenprogramm auf dem Barfüsserplatz auftreten.

Es ist eine Chance. Das sagt auch die Band «Friday» aus Zug, als Blick sie in ihrem Bandraum in Baar trifft. «Es ermöglicht mehr Reichweite», sagt Schlagzeuger Lou Bürgler (17) und Sänger und Gitarrist Nando Meier (17) fügt an: «Momentan ist es ein Schulhobby, beim ESC aufzutreten, könnte uns einen Schritt weiterbringen.» Auf die Karte Musik wollen Bürgler, Meier, sein Bruder Jimmy (15) und Leadgitarrist Jon Meier (17) zwar nicht setzen.

«Friday» ist eine von 23 Bands, die beim SRF-Wettbewerb mit einem eigenen Song antreten. Sandro Morof ist Teil des Organisationsteams des ESSC und sagt: «Wir wussten nicht, wie viele Einreichungen wir erhalten werden. Am Ende waren es über 100 Bands, die ein Video eingesendet haben.» Die Bands wurden in zwei Kategorien nach Alter eingeteilt: 12- bis 15-jährige und 16- bis 19-jährige. Interessant sei aber, dass es viele Bands gibt, die Mitglieder aus beiden Alterskategorien haben, sagt Morof.

Vom 14. bis 25. April 2025 entscheidet das Publikum. Es darf eine Stimme abgegeben werden. Die zwölf Bands, die am meisten Stimmen beim öffentlichen Voting erhalten, werden anschliessend von einer Jury beurteilt. Die Jury bewertet dann unter anderem Zusammenspiel, Bühnenpräsenz sowie Gesang und Instrumentalspiel. Die vier Bands, die die Jury am meisten von sich überzeugen können, dürfen dann am 14. Mai auf dem Barfüsserplatz in Basel auftreten.

Das dürfte schon ein Highlight für die meisten Schulbands sein. «Wir spielen eigentlich nie vor mehr als 50 Menschen», sagt Lou Bürgler von «Friday». Auf dem Barfüsserplatz dürften es mehrere hundert sein, die während der ESC-Woche das Rahmenprogramm geniessen werden. Zwischen den vier Bands wird dann an diesem Tag auserkoren, wer einen Auftritt in der Schweizer Musiksendung «Punkt CH» bei Radio SRF 3 gewinnt.