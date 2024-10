Cro meldet sich nach längerer Pause zurück

Cro trat vor rund zehn Jahren am Openair Frauenfeld auf. Nach einer Pause ist er mit neuer Musik zurück. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der neue Song sei ein entspannter und euphorischer Track über das schönste aller Gefühle, teilte Sony Music anlässlich der Veröffentlichung am Freitag mit. Der Rapper bringt Ende Oktober auch einen eigenen, futuristischen Sneaker aus dem 3D-Drucker heraus.

Cro (bürgerlich Carlo Waibel), der vor mehr als zehn Jahren seinen Durchbruch hatte, trägt bei seinen Auftritten stets eine Maske. Ab November will der Rapper wieder auf Tour gehen und seinen Fans einen Querschnitt seines musikalischen Schaffens zeigen. In der Schweiz tritt er am 7. Dezember im Hallenstadion in Zürich auf.