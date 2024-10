Max Giesinger wird in der Lenzerheide für ein besonderes Konzerterlebnis sorgen. Foto: IMAGO/Fotostand

Max Giesinger, der charmante Typ mit der Gitarre und der Hymne «80 Millionen», wirkt manchmal ein bisschen, als ob sein Aufstieg zum Popstar mehr ein Versehen war. Einst bei «The Voice of Germany» gestartet, hat er sich vom Underdog zum Chartstürmer gemausert.

Der allürenfreie Künstler schreibt Songs, die mitten ins Herz treffen – tiefschürfend, gleichzeitig aber so authentisch wie der Whatsapp-Chat mit der besten Freundin. Am 12. Dezember kommt Max Giesinger für eine exklusive Show in den Zauberwald in der Lenzerheide.

Hallo Herr Giesinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wie gehts Ihnen?

Max Giesinger: Mir gehts gut. Ich entspanne mich gerade und lege Wäsche zusammen.

Wäsche zusammenlegen entspannt Sie?

Ja, so ein bisschen aufräumen und sauber machen bringt mich ganz gut runter.

Wir sollten uns ja alle ein bisschen mehr entspannen. Das ist zumindest die Message von Ihrem neuen Song «Menschen». An welche Situationen denken Sie dabei?

Mich stört das gegenseitige Verurteilen, und dass kaum noch ein vernünftiger offener Dialog stattfindet. Dadurch werden die Gräben in unserer Gesellschaft immer grösser. Wir müssen unbedingt versuchen, wieder einen gemeinsamen Nenner hinzubekommen, wenn das hier wieder in eine gute Richtung gehen soll. «Menschen» soll da eine Brücke schlagen.

Was sind Sie denn für ein Mensch?

Können Sie das etwas präzisieren?

Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich selbst jemandem verkaufen.

Ah, okay. Ich würde sagen, mit mir kann man sehr viel Spass haben. Ich bin spontan, viel planen geht also nicht. Ich bin kindisch und labere gerne dummes Zeug, freu mich aber genauso über tiefgründige Gespräche. Ich mag die Natur und Camping-Trips und so ziemlich alles, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Hauptsache nicht langweilig.

Beziehungen sind eines der Kernthemen Ihrer Musik, wobei Sie natürlich primär auf Ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Warnen Sie die Personen vor, um die es dabei geht?

Wenn es ein Song ist, der so super persönlich ist, wie der über meine Mutter, dann zeige ich ihr den schon vorher. «Menschen» wiederum ist ein Song, der so breit gestrickt ist, dass er quasi jeden abholen kann.

Sie zeigen Ihre Songs aber nicht nur Ihrer Mutter. In einem Interview haben Sie kürzlich erwähnt, dass Sie öfters mal irgendwelche Zufallsbekanntschaften nach ihrer Meinung zu neuen Werken von Ihnen fragen.

Ja, ich mache schon immer Stichproben. Ich habe ja ein Leben, in dem ich sehr viel unterwegs bin, und immer mal wieder treffe ich dann Leute im Zug, und wenn man sich dann wirklich sehr gut versteht, dann sage ich, komm, hier sind mal fünf Lieder, hör doch mal rein.

Dazu gibt es auch eine schöne Geschichte aus der Schweiz. Ich war unterwegs nach Arosa und kam ins Gespräch mit einer Frau, die meine Musik kannte. Ihr habe ich dann «Menschen» gezeigt und sie war total begeistert davon und wollte wissen, wann das Stück erscheint.

Nicht alle Ihre Zugbekanntschaften sind so erfreulich. Auf Instagram haben Sie kürzlich ein Video geteilt, das einen laut schnarchenden Sitznachbar zeigt.

Ja, das war aber nicht irgendeine fremde Person, sondern mein Manager. Er ist immer der festen Überzeugung, dass er nicht schnarchen würde. An dem Tag hat er das ganze Abteil auf Trab gehalten und ich hab endlich ein Beweisvideo gemacht.

Reden wir über etwas Erfreuliches. Sie spielen am 12. Dezember am Zauberwald Festival in der Lenzerheide.

Genau. Die Umstände, wie es dazu kam, sind übrigens ganz lustig: Ich habe den Veranstalter vom Zauberwald vor drei Jahren in einem Surfcamp in Portugal kennengelernt. Er hat dann mehrfach versucht, mich unterzubringen, und dieses Jahr hat es endlich geklappt.

Zauberwald Lenzerheide Der Zauberwald in der Lenzerheide ist ein verspieltes Winterfestival, das vom 12. bis zum 30. Dezember 2024 stattfindet. Die Besucher erwarten atemberaubende Lichtkunst, Live-Konzerte und ein reichhaltiges Kinderprogramm in einer winterlichen Berglandschaft. Zu den Highlights gehören neben Max Giesinger die Auftritte von Künstlern wie Fritz Kalkbrenner und Gentleman sowie klassische Musik im «Classic Corner». Mehr Informationen

Planen Sie etwas Besonderes für den Auftritt?

Der Auftritt ist insofern besonders, als wir mit zwei Streichern zusammen spielen. Das wird alles ein bisschen akustischer, klassischer gehalten. Es ist ein Arrangement, das direkt ins Herz geht und total Spass macht. Es unterstützt auch die Songs sehr.

Ein exklusives Max-Giesinger-Erlebnis, quasi.

Genau, wie man es auch noch nicht oft gesehen hat. Das Band haben wir schon 800 Mal so dargeboten. Mit zwei Streichern ein bisschen zurückgenommen. Das passt da ganz gut in die Stimmung rein.

Bis zum 12. Dezember vergeht noch ein bisschen Zeit. Dürfen wir uns bis dahin auf neues Material von Ihnen freuen?

Ein neuer Song kommt noch, und das nächste Album dürfte Mitte 2025 erscheinen.