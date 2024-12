1/5 Gute Neuigkeiten für die Fans von Carlos Santana. Foto: keystone-sda.ch

Der legendäre Gitarrist Carlos Santana (77) plant eine neue Tournee für 2025. Wie der Veranstalter berichtet, wird die «Oneness Tour» auch in der Schweiz Halt machen. Am 28. Juni können Fans den Grammy-Preisträger in Zürich live erleben.

Der Ticketvorverkauf startet gestaffelt: Zuerst haben Fans ab dem 11. Dezember exklusiv auf Santana.com Zugriff auf Karten. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 13. Dezember um 10 Uhr auf Ticketcorner.ch. Santanas Musik, die Genres und Generationen überbrückt, begeistert seit über fünf Jahrzehnten. Seine Karriere begann in San Francisco mit einer innovativen Mischung aus Afro, Latin und Blues-Rock. Seitdem hat sich der gebürtige Mexikaner als visionärer Künstler etabliert, der kulturelle und geografische Grenzen sprengt. Seine Gitarrenriffs haben ihn zu einer Ikone gemacht.