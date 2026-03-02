Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Toten Hosen beenden nach 44 Jahren ihre Studio-Karriere

Letztes Album erscheint am 29. Mai 2026, danach nur Bühnenauftritte

Fynn Müller People-Redaktor

Paukenschlag in der Musikwelt: Die Toten Hosen beenden nach 44 Jahren ihre Studio-Karriere. Ein letztes Album mit dem Namen «Trink aus, wir müssen gehen!» wird am 29. Mai 2026 erscheinen. Danach ist Schluss. Das gibt die deutsche Kult-Band am Montagmittag auf Instagram bekannt. Die Düsseldorfer gehören zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.

Nach einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte mit Hits wie «Hier kommt Alex» und «Tage wie diese» ziehen Leadsänger Campino (63) und Co. jetzt den Schlussstrich. Auf der Bühne werden sie weiterhin als Band auftreten – zumindest voerst. Dieses und nächstes Jahr gehen sie auf grosse Tour. Am 20. Juni treten sie im Letzigrund Stadion in Zürich auf. Ob es ihre letzte Tour sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Bonus-Album mit Cover-Songs

Zum Instagram-Beitrag schreibt die Band: «Einer hat im Proberaum geschrien: Lasst uns ein letztes Album machen! Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

Neun Jahre nach ihrem Album «Laune der Natur» und einer langen Karriere schliessen die Toten Hosen mit «Trink aus, wir müssen gehen!» einen musikalischen Kreis. Das Bonus-Album «Alles muss raus!» enthält zusätzlich 25 Cover-Songs, die die Band zusammen mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen hat. «Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt», heisst es.