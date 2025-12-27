Das langjährige Mitglied der Rockband The Cure starb mit 65 Jahren. Die Band bezeichnet ihn als wesentlichen Teil ihrer Geschichte.

Er absolvierte bis 2005 über 400 Konzerte und kehrte 2022 zur Band zurück

Perry Bamonte (†65), der langjährige Gitarrist und Keyboarder der britischen Band The Cure, ist tot. Er sei an Weihnachten nach kurzer Krankheit zu Hause gestorben, teilte die Band auf ihrer Webseite mit.

«Teddy» sei «ruhig, intensiv, intuitiv, beständig und ungeheuer kreativ» gewesen, schreibt die Band in dem Statement. Er habe sich von 1984 bis 1989 um die Band «gekümmert» und wurde 1990 ein festes Mitglied von The Cure. Er sei ein wesentlicher Teil ihrer Geschichte gewesen, so die Band.

Hunderte Konzerte gespielt

Bamonte spielte Gitarre, Bass und Keyboard auf den Alben «Wish», «Wild Mood Swings», «Bloodflowers», «Acoustic Hits» und «The Cure». Er absolvierte in 14 Jahren mehr als 400 Konzerte.

Nach der Todesnachricht trauerten viele Fans in den sozialen Medien um den Rockstar. «Ruhe in Frieden Perry Bamonte. Deine Musik mit The Cure hat mein Leben verändert», schrieb ein Fan laut der britischen «Daily Mail». Bamonte sei «das lebendigste Mitglied von The Cure» gewesen, ergänzte ein anderer Fan.

Rückkehr nach 17 Jahren Pause

The Cure wurde 1978 gegründet, das Debütalbum erschien im Jahr darauf. 2005 verliess Bamonte die Band. Berichten zufolge wollte Frontmann Robert Smith (66) die Gruppe verkleinern.

Im Oktober 2022 stand er nach einer Pause von 17 Jahren wieder mit The Cure auf der Bühne – sein erster Auftritt mit der Band nach dieser langen Zeit fand in Hamburg statt. Seit der Rückkehr in die Gruppe habe er weitere 90 Shows gespielt, teilte die Band mit. Demnach war sein letztes Konzert im November 2024.

Das aktuelle Lineup der Band besteht aus Robert Smith (66), Simon Gallup (65), Roger O'Donnell (70), Jason Cooper (58) und Reeves Gabrels (69).