- Zürich Openair 2025 mit Headlinern wie Post Malone, Anyma, Tiësto, Rita Ora
- Das Festival bietet ein breites Spektrum an Musikrichtungen
- Erneut zwischen 40'000 und 70'000 Besucher erwartet
Zürich Openair auf einen Blick
|Was
|Zürich Openair
|Wann
|22. und 23. August, 29. und 30. August 2025
|Wo
|Rümlang, Glattbrugg
|Headliner
|Post Malone, Apache, Anyma, Tiësto, Rita Ora, Apache, Scooter, The Prodigy
Das Zürich Open Air lockt jedes Jahr internationale Grössen, Shooting-Stars und Geheimtipps in die Schweizer Metropole. Seit 2010 bereichert Zürich seine Festivalszene mit einem eigenen Open Air, das jedes Jahr mit einem beeindruckenden Line-up begeistert und immer wieder aufs Neue überrascht. Am Rande der Stadt in der Nähe des Flughafens wird gerockt, getrunken und gefeiert. Das musikalische Spektrum umfasst Indie-, Electro- und Rockmusik.
Line-up
Das Festival kann seit seiner ersten Durchführung mit den ganz grossen Namen aufwarten. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher auf Superstars wie Post Malone und Anyma freuen. Hier gehts zum Lineup der vier Festivaltage:
FREITAG, 22. AUGUST 2025
Tiësto
Nina Chuba
Portugal the man
SDP
Worakls Orchestra
Ufo 361
Amelie Lens
Hi-Lo
Eli Brown
Benjamin Amaru
To Athena
Cachita
SAMSTAG, 23. AUGUST 2025
Anyma
Halsey
Empire Of The Sun
Scooter
Patent Ochsner
Duke Dumont
Elderbrook
Teho
Ennio
Dodo
Milune
FREITAG, 29. AUGUST 2025
Post Malone
Rita Ora
Boris Brejcha
01099
Jelly Roll
Becky Hill
Mochakk
Mall Grab
Zoë Më
Leila
EDB
SAMSTAG, 30. AUGUST 2025
Apache 207
Deichkind
The Prodigy
Bebe Rexha
Hecht
Reezy
James Hype
Claptone
Tita Lau
Jeremy Loops
Manillio
Zian
Das Festival
Das Zürich Open Air findet seit 2010 jedes Jahr im August statt. Es lockt zwischen 40'000 und 70'000 Besucher an und hat sich bereits einen festen Platz in der Agenda vieler Festivalfans gesichert.
Wichtige Informationen
Anreise/Rückreise
Das Festival ist bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vom Bahnhof Glattbrugg oder der Tramstation Bäuler sind es jeweils nur wenige Gehminuten bis zum Festivalgelände. Die ganze Nacht fahren Extrazüge ab Bahnhof Glattbrugg nach Zürich HB. Zudem ist die Fahrt im Zürcher Stadtnetz für Inhaber eines Festivaltickets gratis.
Übernachtung
Als Übernachtungsmöglichkeiten empfiehlt das Zürich Openair die umliegenden Hotels sowie Campingplätze. Das Zürich Openair selbst verfügt allerdings über keine Campingmöglichkeiten auf dem Festivalgelände.
Kinder und Jugendliche
Am Festival gibt es keine altersbedingten Zutrittsbeschränkungen – alle, ob jung oder alt, sind willkommen. Kinder unter 12 Jahren erhalten gratis Zutritt.
Foto/Video
Es ist den Besuchern untersagt, Aufnahmen von den Konzerten zu machen. Vor allem professionelles Foto- und Videoequipment ist auf dem Gelände nicht zugelassen. Kleine Kameras und Mobiltelefone sind gestattet.