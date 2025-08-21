Das Zürich Openair steht wieder vor der Tür und verspricht 2 Wochenenden voller Musik, Party und unvergesslicher Erlebnisse. Hier kommt alles Wichtige, was du zum Festival wissen musst, inklusive natürlich dem kompletten Line-Up:

1/8 Auch dieses Jahr steigt die Openair Sause in Zürich, dies mit grandiosem Lineup.

Darum gehts Zürich Openair 2025 mit Headlinern wie Post Malone, Anyma, Tiësto, Rita Ora

Das Festival bietet ein breites Spektrum an Musikrichtungen

Erneut zwischen 40'000 und 70'000 Besucher erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Zürich Openair auf einen Blick

Was Zürich Openair Wann 22. und 23. August, 29. und 30. August 2025 Wo Rümlang, Glattbrugg Headliner Post Malone, Apache, Anyma, Tiësto, Rita Ora, Apache, Scooter, The Prodigy

Das Zürich Open Air lockt jedes Jahr internationale Grössen, Shooting-Stars und Geheimtipps in die Schweizer Metropole. Seit 2010 bereichert Zürich seine Festivalszene mit einem eigenen Open Air, das jedes Jahr mit einem beeindruckenden Line-up begeistert und immer wieder aufs Neue überrascht. Am Rande der Stadt in der Nähe des Flughafens wird gerockt, getrunken und gefeiert. Das musikalische Spektrum umfasst Indie-, Electro- und Rockmusik.

Line-up

Das Festival kann seit seiner ersten Durchführung mit den ganz grossen Namen aufwarten. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher auf Superstars wie Post Malone und Anyma freuen. Hier gehts zum Lineup der vier Festivaltage:

Line-up Zürich Open Air 2025 FREITAG, 22. AUGUST 2025 Tiësto

Nina Chuba

Portugal the man

SDP

Worakls Orchestra

Ufo 361

Amelie Lens

Hi-Lo

Eli Brown

Benjamin Amaru

To Athena

Cachita SAMSTAG, 23. AUGUST 2025 Anyma

Halsey

Empire Of The Sun

Scooter

Patent Ochsner

Duke Dumont

Elderbrook

Teho

Ennio

Dodo

Milune FREITAG, 29. AUGUST 2025 Post Malone

Rita Ora

Boris Brejcha

01099

Jelly Roll

Becky Hill

Mochakk

Mall Grab

Zoë Më

Leila

EDB SAMSTAG, 30. AUGUST 2025 Apache 207

Deichkind

The Prodigy

Bebe Rexha

Hecht

Reezy

James Hype

Claptone

Tita Lau

Jeremy Loops

Manillio

Zian

FREITAG, 22. AUGUST 2025 Tiësto

Nina Chuba

Portugal the man

SDP

Worakls Orchestra

Ufo 361

Amelie Lens

Hi-Lo

Eli Brown

Benjamin Amaru

To Athena

Cachita SAMSTAG, 23. AUGUST 2025 Anyma

Halsey

Empire Of The Sun

Scooter

Patent Ochsner

Duke Dumont

Elderbrook

Teho

Ennio

Dodo

Milune FREITAG, 29. AUGUST 2025 Post Malone

Rita Ora

Boris Brejcha

01099

Jelly Roll

Becky Hill

Mochakk

Mall Grab

Zoë Më

Leila

EDB SAMSTAG, 30. AUGUST 2025 Apache 207

Deichkind

The Prodigy

Bebe Rexha

Hecht

Reezy

James Hype

Claptone

Tita Lau

Jeremy Loops

Manillio

Zian

Mehr

Das Festival

Das Zürich Open Air findet seit 2010 jedes Jahr im August statt. Es lockt zwischen 40'000 und 70'000 Besucher an und hat sich bereits einen festen Platz in der Agenda vieler Festivalfans gesichert.

Wichtige Informationen

Anreise/Rückreise

Das Festival ist bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vom Bahnhof Glattbrugg oder der Tramstation Bäuler sind es jeweils nur wenige Gehminuten bis zum Festivalgelände. Die ganze Nacht fahren Extrazüge ab Bahnhof Glattbrugg nach Zürich HB. Zudem ist die Fahrt im Zürcher Stadtnetz für Inhaber eines Festivaltickets gratis.

Übernachtung

Als Übernachtungsmöglichkeiten empfiehlt das Zürich Openair die umliegenden Hotels sowie Campingplätze. Das Zürich Openair selbst verfügt allerdings über keine Campingmöglichkeiten auf dem Festivalgelände.

Kinder und Jugendliche

Am Festival gibt es keine altersbedingten Zutrittsbeschränkungen – alle, ob jung oder alt, sind willkommen. Kinder unter 12 Jahren erhalten gratis Zutritt.

Foto/Video

Es ist den Besuchern untersagt, Aufnahmen von den Konzerten zu machen. Vor allem professionelles Foto- und Videoequipment ist auf dem Gelände nicht zugelassen. Kleine Kameras und Mobiltelefone sind gestattet.



