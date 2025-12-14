Die wiedervereinigte Band Sens Unik trat im Zauberwald Lenzerheide auf. Frontmann Carlos Leal spricht über die Herausforderungen des Comebacks und kündigt neue Musik für den kommenden Festivalsommer an.

2000 Anwesende erlebten nostalgische Hits der wiedervereinigten Band aus den 90ern

Lenzerheide, Eichhörnchenwald, zwischen Heidsee und Dorfkern. Die eigentliche Ruheoase wird im Dezember zu einem Touristenmagnet. Zahlreiche Lichtinstallationen bringen im Zauberwald nicht nur Kinderaugen zum Staunen, Kerzen schweben in der Luft, Laser sorgen für ein mystisches Gefühl. Die Lichtkunst wird ergänzt durch Musik. Erst für die Jüngsten mit Kinderliedern, dann für Liebhaber der Klassik. Höhepunkt bildet ein Main Act aus der Popkultur. Am Samstagabend wurde es nostalgisch: Die welsche Hip-Hop-Band Sens Unik, die in den Neunzigern grosse Erfolge feierte, sich 2010 auflöste und 2025 ihre Reunion feierte, heizte bei Temperaturen um 0 Grad dem Publikum inmitten der Bündner Bergwelt ein.

«Dieses Festival ist wunderschön und einmalig. Von jung bis alt sind alle da. Ich war erstaunt, so viele junge Gesichter im Publikum zu sehen», schwärmt Frontmann Carlos Leal (56) nach dem Auftritt im Gespräch mit Blick. «Ich kenne den Zauberwald gut. Mit meinen Kindern bin ich oft in die Lenzerheide gekommen, um Ski zu fahren. Die Organisatoren sind Freunde von mir.»

«Wie kann man als Hip-Hop-Künstler nicht politisch sein?»

Mit Hits wie «Abracadabra», «Original» und «C'est la vie» sorgte die Band aus Renens VD für gute Stimmung bei den rund 2000 Anwesenden. «Das Gute ist: Wir müssen uns nicht mehr beweisen. Wir sind keine Newcomer, die sich einen Namen machen müssen. Der Spass steht im Vordergrund, und das überträgt sich aufs Publikum.»

Während des Auftritts wurden Sens Unik auch politisch. Sie erinnerten daran, dass viel Schlechtes auf der Welt, wie Kriege, von Männerhand kommt, und forderten einen Applaus für die Frauen auf der Welt. «Wie kann man als Hip-Hop-Künstler nicht politisch sein?», fragt Leal. «Rapper zu sein bedeutet, sein Leben, sein Umfeld, sein Viertel, seine Gesellschaft, sein Land und die Politik zu thematisieren.» Er sei froh, Teil einer der ersten Hip-Hop-Bands mit einer Frau gewesen zu sein. «Heute ist die Szene glücklicherweise durchmischter.»

Strophen mussten wieder gelernt werden

Heute haben alle Bandmitglieder von Sens Unik Kinder, Déborah ist sogar Grossmutter. «Die Shows sind durchs Alter definitiv anstrengender geworden», meint Leal mit einem Lachen. Die Band brauchte auch einiges an Vorbereitung. «Die Strophen musste ich nach 15 Jahren alle wieder lernen. Es gab einige Proben», so Leal, der auch erfolgreich als Schauspieler aktiv ist.

Ein Ziel mit der Wiedervereinigung gibt es nicht. Die Idee entstand bei einer Geburtstagsparty. «Jemand schlug das vor, ich war skeptisch. Und dann rief ein Freund bei Festivalveranstaltern an, und das Interesse war gross. Von da an nahm alles seinen Lauf. Erst planten wir, nur diesen Sommer aufzutreten. Nun sind wir auf Wintertour und fixen die Daten für nächsten Festivalsommer.»

Auch neue Musik solls geben: «Das war eigentlich nicht geplant. Aber vor sechs Tagen schickte mir unser Produzent und DJ Just One zwei neue Songs, die ich mitschreiben soll. Ich war erst total überfordert. Aber ja, daran arbeiten wir jetzt.» Erscheinen werden die Tracks voraussichtlich vor dem Festivalsommer. «Und was danach kommt? Da bin ich selbst gespannt.»

