Das «Rock the Lakes»-Festival kehrt vom 16. bis 18. August mit einem erstklassigen Line-up und neuer Location in Cudrefin zurück. Mit einer 750 m² grossen Doppelbühne und Meet & Greet-Sessions verspricht es ein unvergessliches Metal-Erlebnis.

1/4 Die deutsche Trash-Metal-Band Kreator ist Headliner des Rock The Lakes.

Vom 16. bis 18. August findet die dritte Ausgabe des «Rock the Lakes»-Festival statt. Die wunderhübsche Lage im Kanton Waadt ist dabei längst nicht das einzige, was für den Open-Air-Newcomer spricht. Ein kurzer Blick auf das nach Angaben des Veranstalters «schönste Metal-Festival der Schweiz».

«Wenn dieses Jahr alles gut läuft und die Behörden und der Besitzer des Geländes mitmachen, sehen wir uns 2023 wieder», Daniel Botterons Worte vor dem ersten «Rock the Lakes»-Festival im Jahr 2022 klangen optimistisch, gleichzeitig aber angemessen zurückhaltend. Verständlich: Die Organisation eines Festivals ist eine Mammutaufgabe und in der Schweiz sind bereits zahllose Veranstalter daran gescheitert.

Botterons Vorbehalte waren allerdings unbegründet, wie sich wenig später an der Feuertaufe des Open Airs herausstellen sollte. Das Debüt des «Rock the Lakes»-Festivals war ein voller Erfolg, die Fortsetzung gesichert und die Metal-Community um einen jährlichen Top-Event reicher.

Die volle Dröhnung Metal

Gekleckert wird am Rock the Lakes-Festival höchstens ein bisschen Bier, alles andere klotzt, und zwar genauso brachial, wie es sich für einen Metal-Anlass gehört. Gemeinsam mit den Heavy-Haudegen von der Good News Productions AG konnte man ein erstklassiges Line-up mit nationalen und internationalen Top-Acts verpflichten, darunter Kreator, Behemoth und In Extremo.

Eine Schweizer Premiere

Das Rock the Lakes findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Cudrefin statt. Die neue Location ist nur einen Katzensprung vom alten Standort entfernt, liegt inmitten zweier Seen und bietet ungleich mehr Platz. Den brauchen die Veranstalter auch für das neue Herzstück des Festivals: Eine 750 m² grosse Doppelbühne. Dank des neuen Settings läuft die Metal-Party praktisch ohne Unterbruch – während eine Band rockt, wird auf der anderen Bühne bereits für den nächsten Act vorbereitet und der Hexenkessel behält jederzeit seine Brenntemperatur.

Auf ein Selfie mit den Stars

Fast schon Hexerei oder zumindest magisch sind auch die Meet & Greet-Sessions mit den zahlreichen Metal-Ikonen. Fast alle davon stehen den Besucherinnen und Besucher für Selfies, Autogramme und gemeinsame Mano-cornuta-Gesten zur Verfügung. Diese Art von Fan-Service ist in der Schweizer Festivallandschaft einmalig und ein weiterer Grund, warum das «Rock the Lakes»-Festival auf die Landkarte von jedem hiesigen Headbanger gehört.