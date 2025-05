Das Berner Gurtenfestival präsentiert an seiner diesjährigen Ausgabe zum ersten Mal ein Kulturprogramm, das über die Musik hinausgeht. Die neue Bühne «Forum» bietet Platz für Comedy, Live-Podcasts und Literatur.

1/5 Das Gurtenfestival wird in der anstehenden Ausgabe um eine Bühne erweitert. Das "Forum" befindet sich am ehemaligen Standort der Waldbühne neben der Comfort Zone. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dafür eingeladen wurden nationale und regionale Gäste, wie die Veranstaltenden am Mittwoch mitteilten. Das Programm findet jeweils nachmittags bis in den frühen Abend statt. Das «Forum» befindet sich am ehemaligen Standort der Waldbühne neben der Comfort Zone.

Unter den Auftretenden sind gemäss Mitteilung etwa die lokalen Bekanntheiten Marco Gurtner und Mathias Schenk mit ihrem Podcast «Herrgöttli Panaschiert». Felizitas Ambauen und Sabine Meyer präsentieren eine Live-Ausgabe ihres Podcasts «Beziehungskosmos». Ausserdem liest die Schriftstellerin Meral Kureyshi (42) aus ihrem Roman «Im Meer waren wir nie».

Jetzt bekommt auch Gülsha eine Bühne

Das Comedy-Programm bestreiten unter anderen Reena Kirshnaraja und Milan Milanski sowie Renato Kaiser (39). Zudem bringt Gülsha Adilji (39) ihre interaktive Bühnenshow «Pitch Your Single Friend» auf den Berner Hausberg.

Mit dem Forum wolle man «einen Ort für neue Perspektiven, spannende Talks und ruhige Momente zwischen den Konzerten schaffen», liess sich der Co-Programmverantwortliche Christoph Haller in der Mitteilung zitieren. Ausserdem soll das Programm Lust wecken, bereits am Nachmittag auf dem «Güsche» einzutreffen.

Das diesjährige 42. Ausgabe des Gurtenfestivals findet vom 16. bis zum 19. Juli statt. Weitere Änderungen umfassen etwa auch ein neues Zugangskonzept. Besucherinnen und Besucher können das Festivalgelände künftig über einen zweiten Eingang bei der Waldbühne erreichen.