Rod Stewart gibt am Donnerstagabend ein Konzert in Zürich und ist ein begeisterter Modelleisenbahner. Zur Inspiration könnte der Musiker mehrere Modellbahnen im Raum Zürich besichtigen. Wir stellen zwei davon vor.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Rod Stewart steht am Donnerstagabend auf der Bühne des Zürcher Hallenstadions.

Michel Imhof Teamlead People

Die Herzen der Schweizer Fans von Sir Rod Stewart (79) schlagen am Donnerstagabend höher. Dann gibt die britische Musiklegende unter dem Motto «One Last Time» ein Konzert im Hallenstadion Zürich. Ob es tatsächlich die letzte Gelegenheit sein wird, bei der das Schweizer Publikum den «Do Ya Think I'm Sexy»-Sänger auf der Bühne sehen kann, wollte der Musiker im Interview mit Blick vor zwei Wochen nicht abschliessend beantworten. Dafür verriet er, womit er während der Tournee seine Freizeit verbringt.

Die Antwort: mit seiner Modelleisenbahn! Dafür buche er sich jeweils ein zweites Hotelzimmer am Ort, an dem er gerade ist. «Ich plane ein Projekt, nehme die ganze Ausrüstung wie Farbe und Werkzeug in einer grossen Kiste mit und breite das Ganze in einem freien Zimmer im Hotel aus. Ich nehme nicht die ganze Anlage mit. Die ist etwa 170 Quadratmeter gross, das ist riesig.»

Grosse Modelleisenbahn in Schlieren ZH

Auch in der Region Zürich gibt es zahlreiche Modelleisenbahnfans und auch Anlagen, von denen Rod Stewart Inspiration holen kann. Beispielsweise das Alpenbahnparadies in Schlieren ZH. Werner McGill hat die Anlage 1993 gerettet. Damals war sie im später abgerissenen Restaurant Morgensonne beim Zoo Zürich zu sehen. Inzwischen hat der ehemalige Toningenieur eine Show mit der Anlage konzipiert.

Der erfahrene Modellbauer ist sich sicher, dass Rod Stewart an seiner Anlage seine Freude hätte. Der Anlage von Stewart, die McGill auf Bildern gesehen hat, stellt er ein gutes Zeugnis aus. «Sein Kunstwerk macht einen super Gesamteindruck und hat filigrane Details», meint er. «Und wer ein solches Werk baut, nimmt Komplimente wie ‹verrückt› und ‹du bisch nöd ganz putzt› gerne entgegen. Eine Modelleisenbahnanlage ist ein Spiegel des Charakters und der Seele des Erbauers», meint er.

Letztes Mal trank er Kaffee

Bei besserem Wetter steht Stewart eine Anlage in Zürich-West offen. «Wir betreiben eine Anlage im Freien, die sich über 12'500 Quadratmeter erstreckt», sagt Norbert Toldo vom Dampfmodellclub der Schweiz. Das Besondere: Die Anlage besteht aus Grossmodellen, auf denen Menschen sogar Platz nehmen können und durch die Landschaft fahren können. Anders als bei McGill gibt es keine spezielle Gestaltung. «Es gibt aber ein paar Brücken», so Toldo. Weder Toldo noch McGill haben bislang eine Anfrage für einen Besuch von Rod Stewart erhalten.

Dem Konzertveranstalter Live Nation sind keine besonderen Aktivitäten des Musikers in Zürich bekannt. Beim letzten Besuch in der Schweiz gönnte sich der Musiker einen Kaffee in einer Starbucks-Filiale in der Innenstadt. Lange Zeit hat Stewart ohnehin nicht: Am Tag nach dem Zürcher Konzert steht der nächste Auftritt in München an.

Werbung

Tickets für das Konzert von Rod Stewart gibts bei Ticketcorner.