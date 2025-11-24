DE
Erste Tranche
ESC-Ticketverkauf startet Mitte Januar

Die erste Tranche an Tickets für die neun Song-Contest-Shows in der Wiener Stadthalle 2026 wird am 13. Januar freigeschaltet. Dies gab das österreichische Fernsehen als Veranstalter am Montag bekannt. Gleichzeitig wurde die dafür notwendige Vorregistrierung geöffnet.
Publiziert: 11:28 Uhr
|
Aktualisiert: 11:49 Uhr
Anhören
Pro Registrierung können maximal vier Tickets gekauft werden - nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". (Archivbild)
Foto: HANS KLAUS TECHT
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Um einen Kartenverkauf ohne Wiederverkäufer oder Bots zu ermöglichen, müssen sich Interessierte nun bis spätestens 18. Dezember registrieren lassen.

Die erste Ticketwelle rollt dann am 13. Januar an - einen Tag nach der Halbfinalauslosung, nach der ESC-Fans wissen, in welchem Halbfinale am 12. respektive 14. Mai ihr Favoritenland startet. Pro Registrierung können maximal vier Tickets gekauft werden - nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst».

Allerdings werden nicht nur die Karten für die beiden Halbfinals respektive das Finale aufgelegt, sondern jeweils mit der «Evening-Preview-Show» gleichsam eine Generalprobe und mit der «Afternoon-Preview-Show» ein Angebot an Frühschläfer.

Entsprechend gross ist auch die Spannbreite der Ticketpreise. So startet die günstigste Karte für die Nachmittagsshows bei 15 Euro, während das teuerste Finalticket für den Golden Circle vor der Bühne auf 360 Euro kommt.

www.eurovision.com bzw. www.oeticket.com

      Meistgelesen