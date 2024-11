Kuno Lauener – auch als Maler ausgezeichnet

Der zweite Band mit dem Titel «Klauener» vereinigt erstmals alle Songtexte von Kuno Lauener (63). «Mir isch es Glas vou Wii vou i d Schribmaschine gheit», heisst es in «Es hätt es ehrlechs Lied gäh» von 1991, nicht zum Nachteil des Resultats. Damals, dies zeigen beide Bücher ebenfalls deutlich, wurde noch überall geraucht und getrunken, was die Kreativität keineswegs hemmte. Die Texte sind illustriert mit Zeichnungen und Collagen von Lauener, was ihn endlich auch als bildenden Künstler entsprechend würdigt. «Wir trafen mit mehreren Fotografen eine Vorauswahl, das waren schon Zehntausende von Bildern. Schlussendlich sagten wir uns: Es gibt gar keinen Grund, die Sache schmal zu halten. Relativ schnell entschieden wir uns auch, das Ganze in zwei Bände zu gliedern. Einerseits die Fotos zu zeigen und andererseits Kunos Texte zusammen mit seinen Bildern und Illustrationen. Manche sind während des Schreibens entstanden, andere später. Sie werden nun in dieser Form erstmals veröffentlicht», sagt Manager Stefan Mischler.