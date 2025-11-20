Der Schweizer Musiker Crimer veröffentlicht zu seinem 36. Geburtstag die EP «The Birthday Celebration». Im Gespräch mit Blick enthüllt er, dass er die fünf Tracks im Sommer unter besonderen Umständen aufgenommen hat.

1/6 Crimer nahm seine neue EP halbnackt auf. Foto: zVg

Darum gehts Crimer veröffentlicht EP «The Birthday Celebration» zum 36. Geburtstag

Aufnahmen im Sommer fast nackt in unklimatisiertem Studio gemacht

Zwei Alben in acht Jahren, fünf neue Tracks auf der EP Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Acht Jahre ist sein Debüt her, zwei Alben hat Crimer (36) mittlerweile veröffentlicht. Dieses Jahr macht er sich zu seinem Geburtstag am 20. November ein besonderes Geschenk und veröffentlicht die EP «The Birthday Celebration». Die fünf Tracks hat er vor wenigen Monaten unter besonderen Umständen aufgenommen: «Ich war bei den Aufnahmen praktisch nackt», verrät er im Gespräch mit Blick.

Der Grund dahinter war aber nicht spiritueller Natur oder der Hang zur Freikörperkultur. «Wir haben die Songs im Hochsommer aufgenommen. In einem unklimatisierten Studio in Baden. Und irgendwann lief mir der Schweiss nur noch so den Rücken runter, dass ich mich entschied, mich zu entblössen», so Crimer, der bürgerlich Alexander Frei heisst. Also entledigte er sich seiner Kleider und arbeitete so an seiner neuen Musik. «Die Unterhose behielt ich an. Den ganzen Anblick meines Körpers wollte ich meinem Produzenten dann nicht zumuten», meint er mit einem Lachen.

In Badehose am FKK-Strand

Auch sonst im Leben sei er kein «Blüttler». «Klar, in die Sauna gehe ich auch nackt. Aber ich reise jetzt nicht den FKK-Strands nach», erzählt er. «Einmal landete ich aus Versehen an einem. Ich fühlte mich total falsch gekleidet mit meiner Badehose. Aber es war eine lustige Erfahrung.» In seinem Körper fühle er sich aber wohl. «Klar, wäre ich gerne muskulöser. Aber mir ist fürs Fitness die Zeit zu schade. Ich tanze lieber irgendwo lustig rum, als 100 Kilo auf der Bank zu drücken.»

In «The Birthday Celebration» verarbeitet Crimer die vergangenen Jahre. «Ich bin jetzt schon einige Zeit im Geschäft und hatte ein Album, das super ankam und eines, bei dem ich mir Druck machte und das nicht so gut aufgenommen wurde. Mit diesen Emotionen habe ich mich befasst.» Auch über sein neues Leben mit seiner vierjährigen Tochter singt er: «Wie ich meine Rolle als Papi gefunden habe. Zwei Jahre habe ich dafür gebraucht. Und heute ist mein Alltag als Künstler viel organisierter und besser geworden.»

EP zum 36. Geburtstag

Passend zu «The Birthday Celebration» feiert Crimer die Veröffentlichung der neuen Musik mit einer Geburtstagsparty am Donnerstagabend. «Ich habe bis ich 30 wurde nie eine Geburtstagsparty gefeiert. In meiner Kindheit gabs das nicht. Meine Eltern sind zwar total gesellig und meine Mutter die perfekte Haushälterin. Aber sie wollten nie, dass eine Horde Kinder im Haus herumrennt und Chaos veranstaltet. Das kann ich heute auch nachvollziehen», so Crimer. Nun wird nach dem 30. Geburtstag heuer auch der 36. gefeiert. Mit DJ, Band und kühlen Getränken. «Nur eines gibt es bei meiner Geburtstagsparty nicht: nackte Haut! Dort, wo ich feiere, ist es eher kühl.»

1:29 Neue Songtext-Analyse zeigt: Diese Schweizer Musiker singen am häufigsten über Liebe