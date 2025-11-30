An der Pink-Ribbon-Weihnachtsgala versteigert überraschenderweise Remo Forrer ein Konzert von sich. Und das im Smoking im Bett. Für 4000 Schweizer Franken wurde ein Konzert mit ihm dann ersteigert.
