Beim Pink Ribbon Anlass
Remo Forrer wagt Überraschung im Smoking

An der Pink-Ribbon-Weihnachtsgala versteigert überraschenderweise Remo Forrer ein Konzert von sich. Und das im Smoking im Bett. Für 4000 Schweizer Franken wurde ein Konzert mit ihm dann ersteigert.
Publiziert: vor 13 Minuten
