Bald 30 Jahre alt
Das ist Blümchens grösster Hit

Blümchen veröffentlichte «Boomerang» erstmals am 20. Mai 1996. Der Song war Teil ihres Debütalbums und markierte einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere.
