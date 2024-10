Kurz zusammengefasst Simply Red feiert 40-jähriges Jubiläum

2025 kommt die Band für ein Konzert nach Zürich

Simply Red tritt kommendes Jahr im Hallenstadion Zürich auf.

Simply Red tritt kommendes Jahr im Hallenstadion Zürich auf. Foto: zVg 1/5

Fynn Müller People-Redaktor

Simply Red kommt wieder in die Schweiz. Am 24. Oktober 2025 tritt die britische Band anlässlich ihres vierzigjährigen Jubiläums im Hallenstadion Zürich auf. Sänger Mick Hucknall (64) verspricht, die beeindruckende Erfolgsgeschichte von den frühen Tagen bis hin zum aktuellen Album «Time» (2023) musikalisch zu erzählen.

Simply Red gehört zu den erfolgreichsten Bands der letzten Jahrzehnte. Über 60 Millionen verkaufte Alben weltweit, fünf Nummer-1-Alben in Grossbritannien und Hits wie «Stars», «Holding Back the Years» und «If You Don’t Know Me by Now» prägen die beeindruckende Karriere der Band. Besonders «Stars» war ein Meilenstein und dominierte zwei Jahre in Folge die Verkaufscharts.

Die Band war zuletzt im März dieses Jahres in der Schweiz zu Gast beim SnowpenAir. 2023 hatte Hucknall zudem einen Solo-Auftritt am Jazz-Festival in Montreux VD. Nächstes Jahr kehrt Simply Red in voller Besetzung in die Schweiz zurück. «Wir freuen uns darauf, dieses besondere Ereignis mit euch allen zu teilen», sagt Frontsänger Mick Hucknall in der Pressemitteilung. «Wir werden den unglaublichen Weg feiern, den wir in den letzten vier Jahrzehnten gemeinsam gegangen sind.»

Tickets für das Konzert gibts ab dem 18. Oktober 2024 bei Ticketcorner.