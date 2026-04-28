DE
FR
Abonnieren
Camilla und Melania laufen mit Stilettos über den Rasen
0:23
Auf Rasen beim Weissen Haus:Hier spazieren Melania und Camilla in Stilettos

Mit 10–cm-Stilettos über den Rasen
Camilla staunt: Wie schafft das Melania?

Königlicher Besuch im Weissen Haus: Beim Empfang von König Charles und Queen Camilla fällt der Blick auf die eleganten Schuhe der First Lady und der Königin bei der Gartenparty. Wie gelingt der perfekte Stiletto-Auftritt auf Rasen? Stilexpertin Luisa Rossi gibt Tipps.
Publiziert: 15:57 Uhr
|
Aktualisiert: 16:16 Uhr
Kommentieren
1/5
Wohin guckt Queen Camilla? Empfang für King Charles im Weissen Haus beim Präsidentenpaar Trump.
Foto: imago/MediaPunch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Melania Trump (56) trägt auffällige Schlangen-Stilettos bei Empfang der Royals
  • Stil-Expertin: Stilettos seit den 1950ern Inbegriff von Eleganz und Weiblichkeit
  • Stilettos oft 10 cm hoch, aber flache Schuhe werden immer beliebter
RMS_Portrait_AUTOR_265.JPG
Katja RichardRedaktorin Gesellschaft

Sogar Camilla (77) scheint über die High Heels der First Lady zu staunen: Nicht unbedingt wegen der 10-cm-Absätze – die passen durchaus zur royalen Etikette. Vielleicht ist es eher das Schlangenmuster, mit dem Melania Trump (56) beim Empfang der britischen Royals ein modisches Statement setzt. Zu ihrem konservativen Deux-Pièces auf jeden Fall ein Hingucker.

Pumps mit spitzem Absatz gehören zum eleganten Auftritt von royalen Damen und First Ladies. «Stilettos sind der Inbegriff von Eleganz», sagt Stil-Expertin Luisa Rossi (62). «Seit sie in den 1950er-Jahren das gesellschaftliche Parkett betreten haben, sind sie unverändert. Das sieht man bei Marilyn Monroe oder Sophia Loren. Kein anderer Schuh macht ein so schönes Bein und wirkt so weiblich.»

Die Eleganz der 1950er-Jahre: Sophia Loren in spitzen Pumps.
Foto: Getty Images

Als ikonischer Durchbruch gelten die frühen 1950er-Jahre bei Christian Dior: Der Schuhdesigner Roger Vivier entwickelte für das Haus die modernen Stilettos – erstmals mit einem versteckten Metallkern im Absatz. Dieser «Nagel» im Inneren machte den extrem schmalen, hohen Absatz überhaupt erst stabil und tragbar. Das Merkmal der Stilettos – aus dem Italienischen für «Dolch» – sind die spitzen Absätze und die schmale, spitz zulaufende Form vorne.

Mehr zu Mode
Alle wollen langes Prinzessinnen-Haar
Neues Zeichen für Macht
Darum wollen Frauen das «Rich Girl Hair»
So funktionieren Fashion-Comebacks
Fashion-Formel entschlüsselt
Darum kommt alle 20 Jahre die gleiche Mode zurück
Weisse Sneakers prägen Generationen und Business-Looks
Zeitloser Schuh-Trend
Weisse Sneakers prägen Generationen und Business-Looks

Stilettos für Prinzessinnen

Wer auf die Füsse von Europas Prinzessinnen schaut, sieht sie bei offiziellen Auftritten oft in Stilettos. «Es sind meist 10, 7 oder 5 Zentimeter», so Rossi. «Es streckt das Bein und macht sofort eleganter.» Je älter, desto tiefer und weniger spitz der Absatz – so wie bei Queen Camilla. Prinzessin Kate (44) spielt in der obersten Liga ihrer Klasse: Die künftige Königin Englands beherrscht den Walk auf 10-cm-Absätzen perfekt.

Prinzessin Kate beherrscht den Walk auf 10 Zentimern perfekt: beim Empfang des amerikanischen Präsidenten-Paares im September 2025.
Foto: keystone-sda.ch

Aber eignen sich Bleistiftabsätze für eine Gartenparty wie aktuell im Weissen Haus? Wer staunt nicht, dass die Ladies damit nicht im Rasen steckenbleiben? «Es braucht eine gewisse Körperspannung und das Gewicht liegt ganz auf den Zehenspitzen», so Rossi. Das gilt fürs Parkett wie für die grüne Wiese. Dies muss gekonnt und geübt sein. Rossi, die auch Yogalehrerin ist, trainiert in ihren Workshops das Gehen in Heels, «Rock the Catwalk» nennt sie das. «Wir laufen zuerst auf Zehenspitzen, das ist ein gutes Training. Danach geht es auch mit Heels besser.»

Stylistin Luisa Rossi liebt Stilettos für den besonderen Auftritt.
Foto: Zvg

Heutzutage sieht man hohe Absätze immer seltener, auch an Anlässen und roten Teppichen wählen Frauen immer öfter bequemere flache Schuhe. «Auch da gibt es elegante Modelle», so Rossi. Sie selbst ist grosser Fan von Stilettos geblieben: «Natürlich kann ich darin nicht die Nächte durchtanzen. Ich trage sie selektiv und bewusst für Anlässe mit einem bestimmten Zeitfenster. Es ist gut, ein flacheres Paar als Reserve dabei zu haben.» Ihr Ziel: «Mit 70 noch hohe Schuhe tragen.»


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen