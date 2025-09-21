Jacqueline Bisset setzte in den 1970er-Jahren Massstäbe bezüglich Sexappeal auf der Leinwand. «Newsweek» bezeichnete sie damals als «schönste Schauspielerin aller Zeiten», und sie drehte mit allen grossen Stars. Rollenangebote flattern ihr auch im hohen Alter von 81 Jahren noch ins Haus. Heute wählt sie aber sorgfältiger aus. «Ich mach nur noch mit, wenn ich Neues entdecken kann», sagt sie. Dabei war die Britin nie ganz glücklich mit ihrem Aussehen, weil ihre Eltern ihr das nötige Selbstvertrauen nicht mitgegeben hatten.

Zum Männerschwarm wurde Bisset nicht zuletzt wegen der erotischen Tauchszene in «Die Tiefe» an der Seite von Nick Nolte (84) oder der leidenschaftlichen Nacktszenen in «Secrets». Kein Wunder, erlagen fast alle ihre prominenten Filmpartner ihren Reizen, es blieb aber meist bei kurzen Affären. Dazu kamen längere Beziehungen wie etwa mit dem Schauspieler Michael Sarrazin (†70), dem russischen Tänzer Alexander Godunow (†45) oder dem 20 Jahre jüngeren Schweizer Schauspieler Vincent Perez (61). Trotz der vielen Liebschaften ist Bisset bis heute unverheiratet geblieben. «Mal wollte ich, aber er nicht, ein anderes Mal war es dann genau umgekehrt», erzählt sie ohne Wehmut.

Ausserdem liebe sie ihre Unabhängigkeit. «Ich war mit sehr interessanten Männern zusammen, und alle waren schwierig. Aber wenn ich jemanden wirklich liebe, entschuldige ich vieles», sagte die Filmikone kürzlich. Aktuell habe sie keinen Partner, was sie bedaure. Denn Frauen in ihrem Alter wünschten sich schon noch eine leidenschaftliche Beziehung, nur wollten die Männer nicht mehr mit ihnen schlafen, meinte sie in einem Interview.

Glücklich ohne Kinder

Bisset, die heute in den USA lebt, sieht man ihr Alter nicht an, obwohl sie sich von Schönheitschirurgen fernhält und Botox-Spritzen ablehnt. Die Schauspielerin ist kinderlos und sagte einst: «Ich wäre eine furchtbare Mutter gewesen, weil ich so viele andere Dinge zu tun hatte. Meine Mutter wurde plötzlich sehr krank, und ich habe mich bis zu ihrem Tod fast 40 Jahre um sie gekümmert. Ich hätte es nicht geschafft, noch für andere so viel Kraft aufzubringen.»