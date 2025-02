In knapp zehn Tagen wissen wir, welche Streifen bei den Oscars in Los Angeles in die Kränze kommen. Blick sagt dir, wo du die Nominierten für den besten Film schon jetzt sehen kannst.

Auf einen Blick Oscar-Nacht steht bevor: Zehn Filme konkurrieren um die Auszeichnung «Best Picture»

«Dune: Part Two», «Anora» und «Wicked» kann man auf Sky streamen

Drei Filme starten Ende Februar/Anfang März in den Deutschschweizer Kinos

Sarina Dünnenberger Praktikantin Ressort People

In der Nacht auf den 3. März findet in Los Angeles die wichtigste Preisverleihung der Filmindustrie statt: die Oscars. Zehn Filme haben die Chance, das Dolby Theatre mit der höchsten Auszeichnung des Abends zu verlassen. dem Oscar für den besten Film, das «Best Picture». Letztes Jahr ging diese begehrte Auszeichnung an «Oppenheimer». Damit du dich bestens auf die Oscar-Nacht vorbereiten kannst, gibt Blick dir eine Übersicht, wo du dir die zehn nominierten Filme ansehen kannst.

Anora

Die junge Stripperin Anora (Mikey Madison, 25) aus Brooklyn trifft auf Ivan (Mark Eydelshteyn, 23), den Sohn eines Oligarchen, und heiratet ihn spontan in Las Vegas. Das Glück der beiden ist allerdings gefährdet, als Ivans Eltern aus Russland anreisen.

Ob das Paar ein Happy-End feiert, kannst du noch im Frame Cinema in Zürich erfahren. Wenn du es dir aber lieber auf deinem Sofa gemütlich machst, ist der Film auch bei Sky zum Streamen erhältlich. Bei Prime Video und Apple TV kannst du den Film kaufen oder leihen.

The Brutalist

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zieht es den jüdisch-ungarischen Architekten László Toth (Adrien Brody, 51) in die USA. Dort möchte er sich sein Leben neu aufbauen. Im architektonischen Stil des Brutalismus findet Toth ein Ventil für seine zerrissene Seele.

«The Brutalist» ist zurzeit noch in einigen Deutschschweizer Kinos zu sehen. Bei Prime Video kannst du dir den Film auch kaufen.

2:23 Bewegender Film: Der Trailer von «DER BRUTALIST»

Konklave

Nach dem Tod des Papstes liegt es in der Verantwortung von Cardinal Lawrence (Ralph Fiennes, 62), die Suche nach einem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche und das Konklave zu leiten. Allerdings kommt es zu erbitterten Machtkämpfen und Lawrence realisiert, dass der verstorbene Papst ein Geheimnis hatte.

Einige Kinos in der Deutschschweiz zeigen den Film noch. «Konklave» wird ausserdem bald auf Sky, Apple TV und Prime Video erhältlich sein.

Dune: Part Two

In der Fortsetzung von «Dune» aus dem Jahr 2021 vereint sich Paul Atreides (Timothée Chalamet, 29) mit Chani (Zendaya, 28) und den Fremen. Er schwört denen Rache, die seine Familie zerstört haben.

Wenn du dich in das Science-Fiction-Abenteuer stürzen möchtest, wird dir bei Sky geholfen. Dort kannst du «Dune: Part Two» streamen. Bei Apple TV und Prime Video kannst du dir den Film kaufen.

Emilia Pérez

Die talentierte Anwältin Rita Moro (Zoe Saldaña, 46) steht vor einer Chance: Der berüchtigte Kartellboss Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón, 52) will ihre Hilfe, damit er sich aus seinem schmutzigen Geschäft zurückziehen und seinen geheimen Plan umsetzen kann. Er möchte eine Frau werden.

Der Film, der momentan vor allem wegen Gascón in den Schlagzeilen steht, läuft momentan noch in einigen Kinos, darunter das Kino Rex in Bern und das Frame Cinema in Zürich. Bei Apple TV kann man sich den Film kaufen sowie leihen und bei Prime Video wird der Film demnächst erhältlich sein.

2:04 Drogenbaron will neues Leben: Der Trailer von «Emilia Pérez»

The Substance

Der ehemalige Hollywoodstar Elisabeth Sparkle (Demi Moore, 62) sieht nur einen Ausweg, als ihre Karriere aufgrund ihres Alters immer mehr in sich zusammenfällt. Mit der Hilfe einer mysteriösen Droge erschafft sie einen jungen, dem Schönheitsideal entsprechenden Klon mit dem Namen Sue (Margaret Qualley, 30). Das hat seinen Preis.

Was die Konsequenzen von Sparkles Tat sind, kannst du noch im Kino erfahren. Streamen kannst du «The Substance» bei Sky. Bei Prime Video und Apple TV ist der Film zum Kaufen oder Leihen erhältlich.

Wicked

Der Film erzählt die Geschichte der beiden jungen Frauen Elphaba (Cynthia Erivo, 38) und Glinda (Ariana Grande, 31), die sich an der Universität Glizz in Oz kennenlernen. Zwischen ihnen entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Ein Besuch beim Zauberer von Oz verändert jedoch alles.

Wenn auch du nach Oz reisen möchtest, ist Sky dein Portal in die magische Welt. Dort kannst du «Wicked» streamen. Ausserdem läuft der Film noch in einigen Kinos. Bei Prime Video kannst du dir den Film kaufen und bei Apple TV kaufen und leihen.

A Complete Unknown

In dieser Filmbiografie wird Timothée Chalamet (29) zu Bob Dylan (83). Anfang der 1960er-Jahre kommt der neunzehnjähriger Dylan aus Minnesota nach New York und wird von dort aus die amerikanische Musikszene grundlegend verändern.

Wer «A Complete Unknown» sehen möchte, muss sich aber noch etwas gedulden. Der Film startet am 27. Februar offiziell in den Schweizer Kinos.

I'm Still Here

Dieser Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, veranschaulicht das Leben der Familie Pavia in Rio de Janeiro im Jahr 1971. Schergen der Militärdiktatur verschleppen Rubens Pavia (Selton Mello, 52), einen ehemaligen linken Kongressabgeordneten. Seine Frau Eunice (Fernanda Torres, 59) geht seinem Verschwinden auf den Grund und setzt sich als Anwältin für die Rechte der Opfer der Militärdiktatur ein.

Wer einen Einblick in das Leben der Familie Pavia erhalten möchte, kann ab dem 13. März ins Kino gehen. Dann wird der Film in der Deutschschweiz zu sehen sein.

Nickel Boys

Anfang der 1960er-Jahre in Florida: Als der sechzehnjährige Elwood (Ethan Herisse, 24) einen Platz am College erhält, glaubt er, sein Traum von gesellschaftlicher Veränderung gehe in Erfüllung. Sein Leben nimmt allerdings eine drastische Wende, als er stattdessen in die «Nickel Academy» gesperrt wird: eine Anstalt, in der junge Männer missbraucht, gepeinigt und ausgenutzt werden.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead (55) und startet am 25. Februar in den Schweizer Kinos.