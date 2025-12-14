Der offizielle Trailer des Schweizer Films «Mein Freund Barry»
Der Schweizer Kinofilm «Mein Freund Barry» zeigt die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte der einzigartigen Freundschaft zwischen Georg und dem Bernhardiner Barry. Kinostart ist der 14. Januar 2026.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.