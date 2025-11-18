DE
«Komm, sei mal wundervoll»
In dieser Szene wird getanzt und gelacht

Ariana Grande und Cynthia Erivo sind in «Wicked: Teil 2» zu sehen. Hier gibts eine Szene aus dem Kino-Film.
Publiziert: 18:00 Uhr
People International
