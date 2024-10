Kurz zusammengefasst Cissy Houston stirbt mit 91 Jahren an Alzheimer

Sie war zweifache Grammy-Gewinnerin und Mutter von Whitney Houston

Ihre Karriere begann in den 1960er-Jahren mit der Girlgroup Sweet Inspirations

In den 1970er-Jahren wechselte sie von Soul zu Disco-Musik

Sie gewann 1997 und 1999 den Grammy für das beste traditionelle Gospelalbum

Whitney Houston (l.) und ihre Mutter Cissy. Foto: imago/Pond5 Images/xLIFE_Picture_Collectionx 1/5

Cissy Houston, die zweifache Grammy-Gewinnerin und Mutter der verstorbenen Whitney Houston (1963-2012), ist im Alter von 91 Jahren im Kreise ihrer Familie gestorben. Das berichtet die «Associated Press» unter Berufung auf eine Mitteilung ihrer hinterbliebenen Schwiegertochter Pat Houston. Dem Statement zufolge sei sie am Montagmorgen in ihrem Haus in New Jersey ihrer Alzheimer-Krankheit erlegen. Sie sei zu Hause seit längerem palliativ behandelt worden. «Unsere Herzen sind voller Schmerz und Traurigkeit. Wir verlieren die Matriarchin unserer Familie», sagte Pat Houston in ihrer Erklärung.

«Mutter Cissy» sei die starke und alles überstrahlende Figur im Leben der Familie gewesen. Ausserdem sei Houston eine tiefgläubig und sehr überzeugte Frau gewesen, der die Familie und die Gemeinschaft sehr am Herzen lag. Ihre Schwiegermutter habe einen «unvergleichlichen Beitrag» an der populären Musik und der Kultur geleistet. Ihre sieben Jahrzehnte lange Karriere in der Musik- und Unterhaltungsbranche werde immer in ihren Herzen bleiben, so Pat Houston weiter.

Cissy Houston überlebte sowohl Tochter als auch ihre Enkelin

Cissy Houston, die Mutter von Whitney Houston, die Grossmutter von Bobbi Kristina Brown (1993-2015) sowie die Tante von Dee Dee (1945-2008) und Dionne Warwick (83) schaffte ihren Durchbruch Ende der 1960er-Jahre mit der Girlgroup Sweet Inspirations, die gemeinsam mit Elvis Presley (1935-1977), Aretha Franklin (1942-2018) oder Jimi Hendrix (1942-1970) auf Tour war. In den 1970er-Jahren schlug sie eine Solo-Karriere ein und wandte sich von der Soul-Musik immer mehr dem Disco-Genre zu. Später verschrieb sie sich mehr und mehr der Gospelmusik und gewann sowohl 1997 als auch 1999 den Grammy für das jeweils beste traditionelle Gospelalbum.

Cissy Houston überlebte ihre Tochter Whitney Houston um mehr als zehn Jahre: Die weltberühmte Sängerin und Schauspielerin starb 2012 im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. Dort wurde sie tot in einer Badewanne aufgefunden. Als Todesursache wurde Ertrinken in Folge von chronischem Kokain-Missbrauch und einer Herzerkrankung festgestellt. Nur rund drei Jahre später wurde Cissys Enkelin und Whitneys Tochter, Bobbi Kristina Brown, bewusstlos in einer Badewanne aufgefunden. Einige Monate später starb sie an den Folgen in einem Hospiz im Alter von nur 22 Jahren. Auch Bobbi Kristina hatte wie ihre Mutter Whitney massive Drogenprobleme.