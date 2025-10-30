Der ehemalige Astronaut Buzz Aldrin trauert um seine Ehefrau. Anca Faur ist nur zwei Jahre nach der Hochzeit gestorben, wie nun bekannt wurde. Sie wurde 66 Jahre alt.

1/4 Buzz Aldrin trauert um seine Ehefrau Anca Faur. DIe beiden heirateten erst vor zwei Jahren. Foto: Getty Images/2019 FilmMagic

Darum gehts Buzz Aldrins Ehefrau Anca ist im Alter von 66 Jahren verstorben

Anca starb friedlich im Beisein ihres Mannes und Sohnes Vlad Ghenciu

Aldrin und Faur heirateten am 20. Januar 2023 an seinem 93. Geburtstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Buzz Aldrins (95) Ehefrau Anca ist im Alter von 66 Jahren verstorben, nur zwei Jahre nach der Hochzeit des Paares. Das gaben der ehemalige Astronaut und ihre Familie in einer Erklärung in den sozialen Medien bekannt. Darin heisst es, dass sie «friedlich» verstorben sei.

«Ich werde sie sehr vermissen»

«Dr. Anca Aldrin, die Frau des Astronauten Buzz Aldrin, ist letzte Nacht friedlich im Beisein ihres Mannes und ihres Sohnes Vlad Ghenciu verstorben», teilten ihre Angehörigen in dem Beitrag mit. NASA-Legende Buzz Aldrin erklärte in einer kurzen persönlichen Würdigung: «Ich bin so glücklich, die Liebe meines Lebens gefunden und geheiratet zu haben. Sie hat alles, was wir gemeinsam unternommen haben, mit Freude erfüllt. Ich werde sie sehr vermissen.»

Buzz Aldrin und Anca Faur haben am 20. Januar 2023 in einer kleinen Zeremonie in Kalifornien geheiratet. Die Hochzeit des Paares fiel mit dem Geburtstag des berühmten Astronauten zusammen. «An meinem 93. Geburtstag und dem Tag, an dem ich auch von ‹Living Legends of Aviation› geehrt werde, freue ich mich, bekannt zu geben, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich den Bund der Ehe geschlossen haben», twitterte Aldrin damals. «Wir haben in einer kleinen, privaten Zeremonie in Los Angeles geheiratet und sind so aufgeregt wie Teenager, die durchgebrannt sind», fügte er hinzu.

Für Buzz Aldrin war es die vierte Ehe

Aldrin war bereits dreimal verheiratet, bevor er Faur traf. Er gab 1954 seiner ersten Frau, Joan Archer, das Jawort. Das Paar bekam drei Kinder, James, Janice und Andrew, bevor es sich 1974 scheiden liess. 1975 heiratete er seine zweite Frau, Beverly Van Zile. Ihre Ehe endete drei Jahre später. 1988 nahm er dann Lois Driggs Cannon zur Frau. Sie blieben 24 Jahre lang zusammen, bevor sie sich 2012 trennten.

Aldrin erlangte internationale Berühmtheit, als er im Rahmen der Apollo-11-Mission 1969 kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mensch den Mond betrat.