Moderatorin Nova Meierhenrich macht Beziehung öffentlich

Nova Meierhenrich hält sich in Sachen Privatleben normalerweise bedeckt. Jetzt hat die Schauspielerin und Moderatorin jedoch öffentlich gemacht, wer der Mann an ihrer Seite ist. Sie ist mit dem Koch Brian Bojsen liiert.

1/5 Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Nova Meierhenrich macht ihre Beziehung öffentlicht. Foto: imago/Sven Simon

SpotOn Die People-Agentur

Nova Meierhenrich (50) schwebt offenbar auf Wolke sieben – und das nicht erst seit gestern. Die Moderatorin und Schauspielerin verrät laut einer Vorabmeldung im Interview für die neue Ausgabe der «Gala», dass sie in einer Beziehung mit dem dänischen Koch Brian Bojsen (52) ist. Ihn kennt man unter anderem als Juror aus der ZDF-Sendung «Die Küchenschlacht». In Meierhenrichs Heimat Hamburg betreibe der demnach zweifache Vater ein Hausboot-Restaurant in der Hafencity.

Erstes Beziehungs-Outing überhaupt

Nova Meierhenrich hält ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Deshalb ist es für sie «auch das allererste Mal überhaupt, dass ich eine Beziehung öffentlich mache», erzählt die Moderatorin. «Wir hatten keine Lust mehr auf Geheimnisse und sind lange genug zusammen, sodass wir uns sicher waren, dass wir diesen Schritt gehen möchten», erklärt sie ihre Beweggründe.

Gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt

Die Beziehungsbestätigung kommt wenige Wochen, nachdem Meierhenrich sich bereits mit ihrem Lebensgefährten auf dem roten Teppich gezeigt hat. Gemeinsam besuchte das Paar am 26. Oktober die McDonald's Benefizgala in München. Arm in Arm posierten sie einträchtig für die Fotografen.

Nova Meierhenrich wurde in den 1990er- und 2000er-Jahren unter anderem als Moderatorin auf VIVA, ProSieben und RTLZwei bekannt, wo sie Shows wie «Bravo TV» moderierte. Ausserdem stand sie als Schauspielerin in deutschen Fernsehserien und Filmen vor der Kamera, darunter für «Verbotene Liebe» oder «Notruf Hafenkante».