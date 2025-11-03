Morgan Freeman war kürzlich zu Gast in der «Jennifer Hudson Show». Nun geht ein Clip auf X viral, der den Schauspieler zeigt – und man ihn kaum erkennt.

Silja Anders Redaktorin People

«Morgan Freeman war mein ganzes Leben schon alt, aber jetzt ist es wohl Realität», schreibt eine Userin auf X zu einem Video, welches dort derzeit kursiert. Darin zu sehen: Hollywood-Legende Morgan Freeman (88), der zu Gast bei der «Jennifer Hudson Show» ist.

Sein Auftritt erschreckt viele Fans jedoch. Denn zugegeben, Freeman sieht seit etwa dreissig Jahren gleich aus, sein Alter konnte rein vom Aussehen nie so klar definiert werden, wenn man nicht wusste, wie alt er ist.

Plötzlich sieht er seinem Alter entsprechend aus

Jetzt sieht man allerdings erstmals, dass Morgan Freeman tatsächlich ein alter Mann geworden ist. Was mit stolzen 88 Jahren auch absolut in Ordnung ist. Normalerweise kennt man Morgan Freeman aber mit seinen berühmten weissen Haaren, passend dazu der weisse Bart. Die Haare sind allerdings inzwischen weg – und das schon seit einiger Zeit. Und auch an seinem Gang erkennt man, dass Freeman tatsächlich kein junger Mann mehr ist.

Auffällig ist auch der schwarze Handschuh an seiner linken Hand. Diesen trägt er bereits seit vielen Jahren. 2008 hatte Morgan Freeman einen schweren Autounfall, bei dem seine linke Seite stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seither kann er seine linke Hand nicht mehr bewegen und trägt daher einen Kompressionshandschuh, um die Blutzirkulation anzuregen.

In der Kommentarspalte unter dem Video auf X können sich die User die Sprüche nicht verkneifen. «Warte, jetzt ist er wirklich alt?», schreibt ein User etwa. Ein anderer meint: «Er sieht aus, als ob er eine grosse Weisheit weitergeben wird und dann verschwindet.»

Viele posten auch Fotos, in denen sie humorvoll kommentieren, dass Morgan Freeman schon seit etlichen Jahren gleich aussieht. Andere wiederum beschweren sich mehr über die Tradition, die Jennifer Hudson (44) in ihrer Show hat, bei der die Gäste zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchlaufen müssen, während diese Spalier stehen und klatschen und der Gast muss durch diese Gasse durchtanzen.