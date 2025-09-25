Oh oh, Wolken am Liebeshorizont?
Dabu Bucher und Jenny Herren laufen gemeinsam über den grünen Teppich. Und Jenny verrät unverblümt: «Ich war noch nie so eifersüchtig in einer Beziehung wie jetzt mit Dabu. Ein komplett neues Gefühl für mich.» Hmm, macht Dabu jetzt was falsch, dass Jenny so eifersüchtig ist? Oder gefällt das den beiden? Manche mögen das ja, wenn der jeweils andere eifersüchtig ist. Ich gehör da allerdings nicht so dazu.
Hat jemand eine heisse Schoggi?
Falls jemand hier mitliest, der grad am oder auf dem grünen Teppich ist und mir eine grosse Freude machen will: Eine heisse Schoggi würde einer kleinen Journalistin eine grosse Freude bereiten. Haha.
Neidisch auf die Stars
Ich bin neidisch auf die Stars. Aber nicht, weil sie schön und reich und erfolgreich sind (okay, vielleicht auch ein bisschen deswegen), sondern weil sie nur kurz über den grünen Teppich laufen müssen, bevor sie ins Kongresshaus und damit in die Wärme verschwinden können. Ich frier mir hier inzwischen übrigens fast ein bisschen einen ab. Ist halt schon noch kalt grad in Zürich.
Basil Eidenbenz, guck mal einer an
Aus dem fernen (okay, nicht ganz so fernen) London ist übrigens auch Basil Eidenbenz angereist. Schnieke im komplett schwarzen Anzug sieht er so gar nicht aus wie seine Figur in «The Witcher». Ist vielleicht auch gut so, sonst müsste man noch Angst haben.
Told you!
Jetzt gibts den Bildbeweis dazu, wie super Zoë Pastelle aussieht. Und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden. Wenn ihr allerdings anderer Meinung seid als ich, dann liegt ihr leider falsch.
Carol Schuler ist da
Sängerin und Schauspielerin Carol Schuler hat sich für ein interessantes Outfit entschieden. Ja, es erinnert an einen zweigeteilten Schottenrock. Nein, es sieht gar nicht mal schlecht aus. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl für ein Outfit wäre. Aber you do you, Carol!
Die Schweizer sind eben pünktlich
Eine Schweizer Schauspielgrösse betritt den grünen Teppich: Rachel Braunschweig. Sie war kürzlich übrigens noch in der Schweizer Illustrierten zu sehen in einem tollen Artikel, der auch online zu lesen ist. Lohnt sich, einmal reinzuschauen. Ihr Look hat irgendwie was von Madonna, findet ihr nicht?
Hab doch gesagt sie sieht super aus
Hab ich es euch gesagt oder hab ich es euch gesagt? Christa enttäuscht einfach nie mit ihrem Styling!
Offene Beziehung für Christa Rigozzi?
Mit dem Eröffnungsfilm von Dakota Johnson dreht sich heute übrigens alles um offene Beziehungen. Wäre das auch was für Christa Rigozzi? Natürlich nicht. Sie ist seit 25 Jahren glücklich mit ihrem Giovanni zusammen. «Man muss Zeit in die Beziehung investieren», sagt sie zu ihrem Geheimnis der langen Liebe. Allerdings betont sie, dass sie alle Beziehungsformen respektiert. Gut, was soll sie jetzt auch anderes sagen? Findet sie doof und alle, die so eine Beziehung haben, sind doof?
Und wir warten ...
Ja, wenn man auf die Stars wartet, braucht man ordentlich Sitzfleisch. Vor allem, wenn man auf einer harten Kante wie ich sitzt. Immerhin sind die ersten Schweizerinnen pünktlich, das ist doch schon mal was.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen