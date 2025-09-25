DE
ZFF-Eröffnung im Liveticker
Hollywood ist wieder zu Besuch in Zürich

Heute startet die 21. Ausgabe des Zurich Film Festival. Die ganz grossen Hollywood-Stars schreiten über den grünen Teppich und versprühen eine ganze Menge Glanz und Glamour. Die Eröffnung des ZFF jetzt im Liveticker mitverfolgen.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Das Zurich Film Festival startet mit der 21. Ausgabe.
Foto: Getty Images for ZFF
Silja AndersRedaktorin People
vor 3 Minuten

Oh oh, Wolken am Liebeshorizont?

Dabu Bucher und Jenny Herren laufen gemeinsam über den grünen Teppich. Und Jenny verrät unverblümt: «Ich war noch nie so eifersüchtig in einer Beziehung wie jetzt mit Dabu. Ein komplett neues Gefühl für mich.» Hmm, macht Dabu jetzt was falsch, dass Jenny so eifersüchtig ist? Oder gefällt das den beiden? Manche mögen das ja, wenn der jeweils andere eifersüchtig ist. Ich gehör da allerdings nicht so dazu. 

vor 7 Minuten

Hat jemand eine heisse Schoggi?

Falls jemand hier mitliest, der grad am oder auf dem grünen Teppich ist und mir eine grosse Freude machen will: Eine heisse Schoggi würde einer kleinen Journalistin eine grosse Freude bereiten. Haha.

vor 8 Minuten

Neidisch auf die Stars

Ich bin neidisch auf die Stars. Aber nicht, weil sie schön und reich und erfolgreich sind (okay, vielleicht auch ein bisschen deswegen), sondern weil sie nur kurz über den grünen Teppich laufen müssen, bevor sie ins Kongresshaus und damit in die Wärme verschwinden können. Ich frier mir hier inzwischen übrigens fast ein bisschen einen ab. Ist halt schon noch kalt grad in Zürich.

vor 9 Minuten

Basil Eidenbenz, guck mal einer an

Aus dem fernen (okay, nicht ganz so fernen) London ist übrigens auch Basil Eidenbenz angereist. Schnieke im komplett schwarzen Anzug sieht er so gar nicht aus wie seine Figur in «The Witcher». Ist vielleicht auch gut so, sonst müsste man noch Angst haben. 

vor 11 Minuten

Told you!

Jetzt gibts den Bildbeweis dazu, wie super Zoë Pastelle aussieht. Und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden. Wenn ihr allerdings anderer Meinung seid als ich, dann liegt ihr leider falsch. 

Foto: Getty Images
vor 14 Minuten

Carol Schuler ist da

Sängerin und Schauspielerin Carol Schuler hat sich für ein interessantes Outfit entschieden. Ja, es erinnert an einen zweigeteilten Schottenrock. Nein, es sieht gar nicht mal schlecht aus. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl für ein Outfit wäre. Aber you do you, Carol!

vor 26 Minuten

Die Schweizer sind eben pünktlich

Eine Schweizer Schauspielgrösse betritt den grünen Teppich: Rachel Braunschweig. Sie war kürzlich übrigens noch in der Schweizer Illustrierten zu sehen in einem tollen Artikel, der auch online zu lesen ist. Lohnt sich, einmal reinzuschauen. Ihr Look hat irgendwie was von Madonna, findet ihr nicht?

vor 28 Minuten

Hab doch gesagt sie sieht super aus

Hab ich es euch gesagt oder hab ich es euch gesagt? Christa enttäuscht einfach nie mit ihrem Styling!

vor 34 Minuten

Offene Beziehung für Christa Rigozzi?

Mit dem Eröffnungsfilm von Dakota Johnson dreht sich heute übrigens alles um offene Beziehungen. Wäre das auch was für Christa Rigozzi? Natürlich nicht. Sie ist seit 25 Jahren glücklich mit ihrem Giovanni zusammen. «Man muss Zeit in die Beziehung investieren», sagt sie zu ihrem Geheimnis der langen Liebe. Allerdings betont sie, dass sie alle Beziehungsformen respektiert. Gut, was soll sie jetzt auch anderes sagen? Findet sie doof und alle, die so eine Beziehung haben, sind doof?

vor 37 Minuten

Und wir warten ...

Ja, wenn man auf die Stars wartet, braucht man ordentlich Sitzfleisch. Vor allem, wenn man auf einer harten Kante wie ich sitzt. Immerhin sind die ersten Schweizerinnen pünktlich, das ist doch schon mal was.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

