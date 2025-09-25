Offene Beziehung für Christa Rigozzi?

Mit dem Eröffnungsfilm von Dakota Johnson dreht sich heute übrigens alles um offene Beziehungen. Wäre das auch was für Christa Rigozzi? Natürlich nicht. Sie ist seit 25 Jahren glücklich mit ihrem Giovanni zusammen. «Man muss Zeit in die Beziehung investieren», sagt sie zu ihrem Geheimnis der langen Liebe. Allerdings betont sie, dass sie alle Beziehungsformen respektiert. Gut, was soll sie jetzt auch anderes sagen? Findet sie doof und alle, die so eine Beziehung haben, sind doof?