Die Rolle des Stifler in «American Pie» machte ihn weltbekannt, heute ist es ruhiger um Seann William Scott. Doch der Schauspieler verdient monatlich noch immer ganz gut, wie nun im Rahmen seines Scheidungsprozesses bekannt wird.

1/5 Seann William Scott in seiner Paraderolle des Steven Stifler in «American Pie» 1999. Foto: imago images/Ronald Grant

Darum gehts Seann William Scott verdient monatlich sechsstellige Summe, Scheidungsverfahren läuft

Scotts Vermögenswerte umfassen Aktien, Anleihen und Immobilien in Millionenhöhe

Monatliche Ausgaben betragen rund 50'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Jahrtausendwende war seine Zeit: US-Schauspielers Seann William Scott (48) feierte mit den «American Pie»-Filmen grosse Erfolge. Wie es um ihn und seine Finanzen heute steht, kann die Öffentlichkeit dank eines Gerichtsverfahrens erfahren. Wie US-Medien berichten, verdient der Star monatlich eine beachtliche Summe von mehreren Zehntausend Franken.

Die US-Medien greifen dabei verschiedene Punkte aus der Rechnung auf, die Scott vor im Scheidungsverfahren aufstellen musste. Das «US Magazine» rechnet aus den veröffentlichten Unterlagen vor, dass sich Scotts Einnahmen im vergangenen Monat auf 44'000 Franken beliefen. Üblicherweise kommt der Schauspieler jedoch auf ein Monatseinkommen von rund 88'600 Franken. Einnahmequellen sind dabei etwa: durchschnittlich 36'300 Franken an Tantiemen und 25'000 Franken an Dividenden und Zinsen.

Gemäss der Dokumente sind Scotts Vermögenswerte noch beeindruckender. Er besitzt Aktien und Anleihen im Wert von knapp 10 Millionen Franken sowie Immobilien, die mit über 15 Millionen Franken bewertet werden. Hinzu kommen Fahrzeuge, Möbel und Kunstwerke im Gesamtwert von etwa 280'000 Franken. Von teurem Bling-Bling hält der Schauspieler wohl weniger, gemäss Unterlagen wird er der Wert seiner Schmucksammlung auf lediglich 520 Franken taxiert.

Bereits jetzt über 400'000 Franken für den Scheidungsanwalt ausgegeben

Neben seinen hohen Einnahmen hat laut Unterlagen Scott erhebliche monatliche Ausgaben von rund 50'000 Franken. Davon entfallen 12'351 Franken auf Steuern und 6500 Franken auf Kinderbetreuungskosten. Für Lebensmittel gibt er 2000 Franken aus, während Restaurantbesuche mit 1200 Franken zu Buche schlagen.

Scott reichte im Februar die Scheidung von seiner Ehefrau Olivia Korenberg (35) ein, mit der er vier Jahre verheiratet war. Als Grund wurden «unüberbrückbare Differenzen» angegeben. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, Frankie (5), für die Scott das geteilte Sorgerecht beantragt hat. Für sein Anwaltsteam, das die Scheidung abwickeln soll, hat Scott laut den Dokumenten bereits über 400'000 Franken gezahlt.

Auszeichnung für Filmkuss mit Jason Biggs

Seann William Scott wurde 1999 mit seiner Rolle als Steve Stifler in «American Pie» international bekannt. Auch in den drei Fortsetzungen der Hauptreihe war er jeweils mit dabei. Fun Fact: Für seinen Filmkuss mit Jason Biggs (47) in «American Pie 2» erhielt er 2002 sogar einen MTV Movie Award.

Im deutschsprachigen Raum konnte er nach dem «American Pie»-Hype keine grösseren Kinoerfolge mehr feiern. Zwar war er noch in Komödien wie «Road Trip» oder «Role Models» zu sehen, doch blieb der ganz grosse Durchbruch ausserhalb der Stifler-Rolle aus. Seine öffentliche Wahrnehmung verblasste dadurch zusehends. Sein Name blieb stark mit der Figur Stifler verbunden.

Der Schauspielerei ist Scott dennoch treu geblieben: Beinahe jedes Jahr erscheinen Film- oder Serienprojekte mit seiner Beteiligung – wenn auch meist unter dem Radar des Mainstreams.