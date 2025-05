Wie britische Medien berichten, ist US-Sänger Chris Brown in den frühen Morgenstunden im britischen Manchester festgenommen worden. Es geht offenbar um einen Vorfall aus dem Jahr 2023.

US-R'n'B-Star Chris Brown in Manchester festgenommen

1/5 Chris Brown befindet sich in Haft. Foto: DUKAS

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Erneuter Skandal um den Sänger Chris Brown (36). Wie mehrere britischen Medien berichten, soll der Amerikaner in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in einem Edelhotel im britischen Manchester verhaftet worden sein. Die Festnahme beziehe sich offenbar auf einen Vorfall am 19. Februar 2029.





Die Beamten hätten zugeschlagen, als sie erfuhren, dass Brown einige Stunden zuvor per Privatjet in der britischen Metropole gelandet sei. Demnach verdächtigen sie den R'n'B-Star, vor etwas mehr als zwei Jahren den Musikproduzenten Abe Diaw in einem Londoner Nachtclub angegriffen zu haben. Brown habe Diaw dort eine Flasche über den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt.

Wie lange der Sänger in Haft bleibt, ist bisher nicht bekannt. Brown startet anfangs Juni seine Europa-Tour – sie führt ihn unter anderem auch nach Grossbritannien.