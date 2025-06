27.06.2025, 20:54 Uhr

Erstes Foto: Sie sind offiziell verheiratet!

Um 20.12 Uhr ist es so weit: Jeff Bezos und seine Lauren Sánchez haben sich vor traumhafter Kulisse in Venedig das Ja-Wort gegeben, wie «Bild» vermeldet, die vor Ort sind. Zuvor lief der Elvis-Presley-Klassiker «Can't Help Falling in Love». Um 22.30 Uhr postet die Braut auf Instagram das erste offizielle Foto.

Die 55-Jährige postete das Foto von der Hochzeitsparty auf Instagram. Dazu schrieb sie das Datum 06/27/2025 mit einem Herz. Ihren Namen änderte sie in Lauren Sánchez Bezos.

Das erste Hochzeitsbild. (Instagram/laurensanchezbezos)

Gleichzeitig postete die Frischvermählte ein Bild von sich im Brautkleid – mit den Worten: «Nicht nur ein Kleid, ein Stück Poesie. Danke Dolce & Gabbana für die Magie, die du geschaffen hast.»