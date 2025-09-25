Influencerin Vanessa «Nessi» Borck hat als «Princess Charming» eine emotionale Achterbahnfahrt erlebt. Am Ende wird durch sie die Datingshow frühzeitig abgebrochen. Bei Instagram reflektiert sie über die intensive Reise.

1/5 «Princess Charming» Vanessa Borck, hat am Ende nicht ihr Glück gefunden. Foto: RTL / Fine Lohmann

Vanessa Borck (28) hat sich als «Princess Charming» (RTL+) auf die Suche nach ihrer Traumfrau begeben. Am Ende wartete eine grosse Enttäuschung auf sie, weshalb sie die Kuppelshow vorzeitig abbrach. Bei Instagram meldete sie sich an diesem Donnerstag zu Wort.

Wie kam es überhaupt zum frühzeitigen Ende der fünften Staffel? In der zehnten Folge der Datingshow überbrachte Kandidatin Lotti (26) der «Princess» die schlechte Nachricht, dass sie keine romantischen Gefühle für sie habe und die Villa der Kandidatinnen freiwillig verlassen will. Für die fünf verbliebenen Frauen hatte dies anschliessend auch Konsequenzen: Nessi eröffnete ihnen bei einem Gespräch, dass sie die Show abbrechen werde.

«Habe geweint und gelacht»

Nach dem ersten Übernachtungsdate mit Lotti habe sie gemerkt, dass sich was anbahnen würde und dass es für die 28-Jährige auf jeden Fall Richtung verlieben gehe. Dass die Kandidatin nur platonische Gefühle für sie habe, habe ihr «den Boden unter den Füssen weggerissen». Sie habe nach dem Abschied Liebeskummer verspürt. «Mein Herz ist gerade so kaputt, dass ich einfach grad niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre unehrlich, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde. Sie ist jetzt für uns alle beendet», erklärte sie den verständnisvollen Kandidatinnen, die ihren Mut und die Ehrlichkeit zu schätzen wussten.

« «Danke für diese Staffel, Ich bin so dankbar für die ganze Zeit und denk dran: zu fühlen ist ein grosses Geschenk.» Vanessa Borck, Princess bei der TV-Sendung «Princess Charming» (RTL+) »

«Princess Charming» sei eine der intensivsten Erfahrungen ihres Lebens für die Mutter gewesen. «Ich habe hier so viel gelernt – über die Liebe, über andere Menschen, aber auch über mich selbst. Ich habe geweint, gelacht, gezweifelt und gehofft. Und bei all dem habe ich gemerkt, dass es nicht nur um ein Ziel geht, sondern um den Weg dorthin.» Manchmal gehe es im Leben nicht darum, sofort alle Antworten zu haben, «sondern darum, mutig genug zu sein, freundlich zu sein und an ein bisschen Magie zu glauben.»

Wiedersehens-Show geplant

Nach der turbulenten Folge ohne wirkliches Finale werden die offenen Fragen bei einem Wiedersehen geklärt. Moderatorin Charlotte Würdig (47), die bereits durch das «Prominent getrennt»-Wiedersehen geführt hat, wird auch die «Princess Charming»-Reunion präsentieren, die ab 2. Oktober auf RTL+ verfügbar sein wird.