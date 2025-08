Calvin Harris ist zum ersten Mal Vater geworden. Baby Micah kam am 20. Juli via Wassergeburt zu Hause auf dem Balkon zur Welt, wie der Instagram-Post vom britischen DJ zeigt.

1/5 Calvin Harris ist erstmals Vater geworden. Foto: Instagram/Calvin Harris

Darum gehts Calvin Harris und Vick Hope begrüssen Sohn Micah auf Ibiza

Wassergeburt auf dem Balkon, Plazenta zu Pillen verarbeitet

Erstes Kind des Paares, geboren am 20. Juli 2023

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Micah ist da!», verkündet Calvin Harris (41) am Montag auf Instagram und verrät damit auch gleich den Namen seines Sohnes. «Am 20. Juli ist unser Junge zur Welt gekommen», schreibt der britische DJ und Produzent weiter.

«Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin total beeindruckt von ihrer urinstinktiven Weisheit», schreibt Calvin Harris, der bürgerlich Adam Richard Wiles heisst, über Ehefrau Vick Hope (35). Die BBC-Radiomoderatorin brachte Söhnchen Micah offenbar zu Hause auf dem Balkon via Wassergeburt zur Welt, wie die gepostete Bilderreihe zeigt.

Der DJ und die Radiomoderatorin heirateten im Jahr 2023. Im Mai dieses Jahres verriet Vick Hope in ihrer Radiosendung, dass sie schwanger ist. Baby Micah ist das erste Kind für das britische Paar, das auch eine Farm auf der spanischen Insel Ibiza besitzt – Bilder vom Geburtspool deuten darauf hin, dass Micah dort zur Welt kam.

Nebst der Residenz in Ibiza, wo Calvin Harris oft als DJ arbetet, kaufte er für seine kleine Familie in der Heimat Grossbritannien kürzlich eine ganze Nachbarschaft. Das «Calvin Country» in der Grafschaft Gloucestershire. Dafür habe er bereits mehrere Immobilien in einem ruhigen Dorf mit 700 Einwohnern in den Cotswolds gekauft.

Plazenta zu Pillen verarbeitet

Weitere Fotos im Instagram-Post zeigen auch die Plazenta und die Nabelschnur, die zu einem Herz geformt ist. Die Plazenta wurde demzufolge getrocknet und zu Pillen verarbeitet. Der Verzehr der Plazenta nach Geburt soll verschiedene Vorteile für frischgebackene Mütter bringen: Stärkung des Immunsystems, Ankurbelung der Milchproduktion, Schutz vor postpartalen Depressionen oder eine schnellere Rückbildung.

«Ich bin so dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah», schliesst Calvin Harris seine Geburtsankündigung auf Social Media.