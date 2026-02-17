Shia LaBeouf wegen Körperverletzung festgenommen

US-Star Shia LaBeouf wurde am 17. Februar in New Orleans verhaftet. Er soll zwei Personen geschlagen haben, nachdem er in einer Bar im French Quarter aggressiv aufgefallen war. Der Schauspieler wurde später angeklagt.

Der US-Schauspieler Shia LaBeouf (39) wurde in New Orleans festgenommen. Laut der örtlichen Polizei, bestätigt gegenüber dem Magazin «Rolling Stone», soll der Star in der Nacht auf den 17. Februar zwei Personen geschlagen haben. Bereits zuvor fiel der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie «Transformers» und «Disturbia», während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten negativ auf.

LaBeouf muss sich wegen zwei Vorwürfen einfacher Körperverletzung verantworten. Laut Polizeibericht soll er in einer Bar im French Quarter störend und zunehmend aggressiv aufgefallen sein. Der 39-Jährige wurde des Lokals verwiesen, kehrte jedoch später zurück. Ein mutmassliches Opfer gab an, von ihm mit der Faust geschlagen worden zu sein. Nach einer kurzen Abwesenheit soll LaBeouf erneut aufgetaucht sein und sich «sogar noch aggressiver verhalten» haben. Dabei schlug er laut Polizei derselben Person gegen den Oberkörper und einer zweiten Person auf die Nase. Beide hielten ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Schlägerei, Verhaftung, Anklage

Nach der Festnahme wurde LaBeouf wegen unbekannter Verletzungen ins Spital gebracht und dort behandelt. Anschliessend erfolgte die Verhaftung und Anklage.

LaBeouf soll in mehreren Locations in New Orleans auffällig geworden sein. Eine anonyme Quelle sagte dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter»: «Er terrorisiert die Stadt.» Ein Türsteher beschrieb ihn als «betrunken» und «etwas aggressiv». In einem Jazzclub habe LaBeouf laut einem Gast «lauter als alle anderen» agiert.

Das Promi-Portal «TMZ» veröffentlichte mehrere Videos, die den Vorfall teilweise dokumentieren. In einem Clip ist LaBeouf in einem Krankenwagen zu sehen, in einem anderen spricht er mit Sanitätern und Umstehenden. Ein weiteres Video zeigt ihn am Boden liegend, während ein Mann ihn daran hindert, aufzustehen. LaBeouf wird dabei lautstark aufgefordert, sich «verdammt noch mal zu beruhigen». Zwei Personen halten ihn fest, offenbar in Erwartung der Polizei.