Sie lebte das wilde Leben als Playboy-Bunny in der Villa von Hugh Hefner im sonnigen Los Angeles. Doch nach einer Schönheitsoperation mit Komplikationen änderte sich für Louise Glover alles. Mittlerweile lebt sie in einem Zelt in ihrer englischen Heimat.

Die Britin Louise Glover (41) wuchs in verschiedenen Kinderheimen auf und fing bereits als Primarschülerin mit dem Modeln an. Viele Jahre später, genauer gesagt 2006, wurde sie dann vom Männermagazin «Playboy» zum Model des Jahres gekürt. Sie lebte in Hugh Hefners Playboy Villa in Los Angeles, genoss das schöne Leben und zahlreiche Partys und verdiente gut 1000 Pfund (1125 Franken) am Tag, wie sie der britischen «Sun» erklärt.

All das ändert sich 2010, als sich die damals 27-Jährige einer Brust-OP unterzog, bei der sie einen Herzinfarkt erlitt. Als Folge musste sie ihr Leben komplett umkrempeln, dem Partyleben Adé sagen. Sie begann als Fitness-Trainerin zu arbeiten, zog nach Dubai. Doch so wirklich wollte sich der Erfolg nicht einstellen, weshalb sie sich für eine Rückkehr nach England entschied.

«Ich weigere mich, irgendetwas mit Porno zu machen»

In ihrer alten Heimat hatte sie allerdings «keine Familie, auf die ich zurückgreifen kann». Sie versuchte, sich weiterhin als Fitness-Trainerin durchzuschlagen, doch das Business sei seit der Corona-Pandemie nicht mehr gelaufen, erklärt sie auf Instagram. Als die Miete für ihr Zimmer in Windsor von 550 auf 750 Pfund erhöht wurde, kam sie endgültig an ihre finanziellen Grenzen. «Ich bin älter, bekomme keine Modeljobs mehr. Und ich weigere mich, irgendetwas mit Porno zu machen», erklärt sich die 41-Jährige, deren Instagram-Profil immer noch den Anschein macht, als lebe sie ein glückliches, zufriedenes Leben voller Reiseabenteuern und luxuriösen Events.

Dem einstigen Playboy-Model blieb nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und in ein Zelt auf einem Bauernhof zu ziehen. Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Sie bleibt optimistisch und hat sich ein klares Ziel gesetzt: Eine neue Bleibe, bevor der Winter kommt. Um das zu erreichen, will sie nicht nur als Personal Trainerin arbeiten, sondern sich ein zweites Standbein als Hundesitterin aufbauen. Ihren letzten Kunden hat sie durch ihren Wegzug aus Windsor zwar verloren, doch sie ist sich sicher: «Mein Glück wird sich bald wenden».

Gofundme eingerichtet

Die Geschichte des obdachlosen Ex-Playboy-Models geht derzeit um die Welt. Sie hat dementsprechend viele Angebote, wo sie unterkommen könnte, erhalten. Doch wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt, stammen diese zu 95 Prozent von fremden Männern, was ihr nicht helfe. Sie wolle bei niemandem unterkommen, sondern eigenständig ein Zimmer mieten. Ihre Cousine hat ihr mittlerweile eine Spendenseite eingerichtet. Von den angestrebten 5000 Pfund sind Stand Sonntagmittag bereits etwas über 1000 Pfund zusammengekommen.