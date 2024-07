So ungewöhnlich ist der Name von Philipp Pleins Sohn

Die Mutter des Kleinen ist Pleins aktuelle Freundin Andreea Sasu (34), mit der er schon einmal liiert war. Das Paar wohnt gemeinsam in Lugano im Tessin.

50 cm gross, 3,1 Kilogramm schwer

Auf Instagram teilte der stolze Papa ein Foto von sich, wie er den Neuzuwachs in den Armen hält. Mit auf dem Bild zu sehen ist sein ältester Sohn Romeo Prince (10), der aus der Beziehung mit Ex-Freundin Fernanda Rigon (42) stammt.

«Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und gesegnet wir sind, ein so unglaubliches Geschenk von oben erhalten zu haben», schreibt der Designer auf Instagram. Wie «Gala» wissen will, wiegt Pleins vierter Sohn 3,1 Kilogramm und ist 50 cm gross. Auch einen Namen hat der Mini-Plein bereits: Hurricane Thor Thunder.

Stolzer Vater von vier Söhnen

Plein zeigt sich unfassbar glücklich auf Instagram und sagt, dass es ein Segen sei, Vater von vier Söhnen sein zu dürfen und die Kinder gemeinsam aufwachsen zu sehen.

Auf Instagram zeigt Philipp Plein immer wieder seine Söhne. Die Jungs Rocket Halo Ovean (2) und Rouge Sky Galaxy hat Plein gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Lucia Bartoli (25), von der er sich im Oktober 2023 trennte, kurz nach der Geburt von Rouge.

Der Designer lässt kaum eine Gelegenheit aus, auszudrücken, wie stolz er auf seine Kinder ist. «Sie bedeuten mir die Welt, und ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben», erklärte er einst. Um der Kinder willen ist Plein auch bemüht, ein gutes Verhältnis zu den jeweiligen Müttern zu pflegen. In einem Interview mit der «Bild» sagte Plein im Frühling 2024: «Die Kinder sollten nie in eine Situation kommen, dass sie sich zwischen Vater oder Mutter entscheiden müssen. Das ist uns allen wichtig.» Die moderne Familie sei für jeden schliesslich anders, findet Plein. Und eben diese Familie ist seit dem 6. Juli um 10.58 Uhr um ein Mitglied grösser.